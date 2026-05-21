La artista murciana Kalon Bay debuta como escritora con la novela ‘El canto de las ballenas sin mar’

La influencer murciana Alicia Catalán, conocida en redes sociales como Kalon Bay, dará el salto al panorama literario con la presentación de su primera novela, El canto de las ballenas sin mar, este viernes en Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Murcia.

El encuentro comenzará a las 19.00 horas en el espacio cultural ubicado en El Corte Inglés de Gran Vía Salzillo y contará con entrada libre hasta completar aforo. Tras la presentación, la autora firmará ejemplares a los asistentes.

Con una amplia comunidad de seguidores en redes sociales, Alicia Catalán inicia una nueva etapa creativa con una novela centrada en las emociones, las relaciones personales y la búsqueda de identidad, en una historia dirigida especialmente al público joven.

Durante el acto, la autora conversará sobre el proceso de creación del libro junto a la profesora de literatura Noelia Frutos y la creadora de contenido literario Irene Garay, conocida en redes como @irenes_book.

Una historia ambientada en Praga

El canto de las ballenas sin mar sigue la historia de Vera, una joven que decide trasladarse a Praga tras aceptar un trabajo en un hotel de prestigio, dejando atrás sus aspiraciones artísticas y el rumbo que había imaginado para su vida. Sin embargo, la aparición de Edrian, un joven apasionado de la cocina, alterará sus planes y la llevará a cuestionarse sus decisiones, sus sentimientos y aquello que realmente desea para su futuro.

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La novela mezcla romance contemporáneo, humor y crecimiento personal en una narración que aborda la presión de cumplir expectativas y la necesidad de encontrar una voz propia.