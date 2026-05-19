Horma y Azael Ferrer presentan 'Matadero': "La IA siempre tira al arquetipo, nosotros intentamos hackearla"

La artista Sole Parody llega al Auditorio de La Alberca junto a Azael Ferrer este viernes 22 de mayo a las 21h con Matadero, el espectáculo audiovisual que cierra la primera edición de Caprichos Sonoros, el ciclo de música electrónica organizado por la Concejalía de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Murcia. Lo hace bajo su alias Horma, junto al artista visual Azael Ferrer, en una propuesta que combina noise-techno, ambient, performance e inteligencia artificial generativa en tiempo real.

Parody reconoce que la invitación la tomó por sorpresa. "Me parece una apuesta arriesgada, o más que arriesgada, osada dentro de una programación municipal", dice, valorando que un ciclo público haya apostado por propuestas tan experimentales. También subraya que es la primera vez que llevan el proyecto a Murcia en este formato: "Me gusta ampliar las posibilidades del espectáculo, que no sea solo en sala o en festivales electrónicos, sino acercarlo a otro tipo de públicos como, por ejemplo, un auditorio".

La IA como campo de batalla

Matadero nació de una residencia artística en el espacio cultural madrileño del mismo nombre, vinculada al festival de electrónica LED. Necesitada de una propuesta visual para actuar allí, Parody contactó con Azael Ferrer. El punto de partida conceptual era claro: su fascinación por la relación que los humanos establecen con la máquina. "Es una relación de amor-odio", explica. "A veces veneramos demasiado a la máquina, pensamos que es más inteligente que nosotros, a otras veces la demonizamos".

"A veces veneramos demasiado a la máquina, otras veces la demonizamos".

Lo que más le interesaba de la IA, concretado en el mundo de la imagen, era cómo la inteligencia artificial reproduce y refuerza los clichés identitarios. "La IA al estar entrenada, me imagino, siempre por imágenes de la mayoría, no es neutra. Tira mucho al arquetipo social de nuestra época, de cómo tienen que ser las personas de determinada raza, determinada edad, determinado género".

Frente a eso, Matadero propone una operación de subversión: "Jugamos a hackear la IA, a intentar ponerle problemas para generar esas imágenes a las que siempre tiende, y llevarla hacia una identidad mucho más inabarcable de lo humano". Una especie de lucha contra la máquina, admite con una sonrisa, una forma de intentar doblarle el brazo.

Durante el espectáculo, Ferrer procesa la imagen de Parody en tiempo real mediante prompts, sensores de movimiento y cámara de vídeo, mientras ella ejecuta el paisaje sonoro y sostiene la performance. "Él está controlando, dándole comandos, pero a la vez jugando con lo que la IA le devuelve, que nunca sabe exactamente qué va a hacer".

Horma+ Azael Ferrer durante un directo de 'Matadero'. / Tomás Rodríguez

Una tensión entre control e improvisación que, lejos de generar fricción, es precisamente el motor creativo de la propuesta. Parody habla de ello como de un juego de contrapesos: ella pone el cuerpo y el sonido, él traduce ese input en imágenes que mutan en tiempo real sin que ninguno de los dos sepa del todo adónde va a llegar.

Eso convierte cada actuación en algo irrepetible: "En la propuesta audiovisual suele ser más mutable la música en directo y las visuales bien programadas. En este caso es al revés: la parte visual es totalmente en directo, con mucha improvisación". Una inversión de la lógica habitual del espectáculo electrónico que, según Parody, hace de Matadero una propuesta "muy única" dentro de su género: no hay dos funciones iguales, porque la máquina nunca repite exactamente la misma respuesta.

Sujeto y objeto a la vez

Esa lógica tiene un coste físico para Parody. Estar simultáneamente detrás de la música y dentro de la imagen —ser a la vez artista y material— la deja agotada al terminar. "Acabo los espectáculos como si hubiera corrido un maratón", confiesa, "porque estás en esa dualidad, siendo exactamente a la vez sujeto y objeto de la performance".

'Matadero' de Horma+ Azael Ferrer. / L. O.

La propuesta, reconoce, no es de consumo inmediato. "No es música supercomún, superfácil si no estás metido en este tipo de entornos." Pero apuesta por su capacidad de seducción visual como puerta de entrada: "Cualquier persona acostumbrada a consumir audiovisual hoy día, entre los vídeos de Instagram y TikTok y los videoclips, que tienen un lenguaje muy radical aunque no nos demos cuenta, yo creo que puede venir y disfrutar, incluso aunque sea algo más experimental de lo habitual".

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Advierte además de que Matadero invierte la lógica habitual del show audiovisual: "Empezamos muy arriba y vamos acabando cada vez más abajo". Una estructura narrativa que puede desconcertar al principio, pero en la que confía: "Si hay una propuesta que empieza muy fuerte, de pronto hay una parte que te completa el sentido de lo primero. Yo creo que está bien exponerte a ello".