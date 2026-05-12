‘The Book of Mormon’, el musical de los creadores de 'South Park' llega a Murcia

El fenómeno internacional de ‘The Book of Mormon’, convertido en el musical más premiado de la historia reciente del teatro español, llegará a Murcia el próximo mes de enero dentro de su primera gira nacional tras tres temporadas consecutivas de éxito en Madrid.

La producción desembarca en la capital murciana después de superar las mil funciones y reunir a más de 600.000 espectadores en España, además de cosechar 17 galardones, entre ellos los premios a Mejor Musical en los Talía, Broadway World y Premios de Teatro Musical. Hasta ahora, ningún otro título había logrado imponerse simultáneamente en los tres grandes reconocimientos del sector.

Creado por Trey Parker y Matt Stone, responsables de la serie South Park, junto al compositor Robert López —autor de partituras como Frozen o Coco—, el musical se ha convertido en uno de los mayores éxitos de Broadway y del West End londinense gracias a una combinación de humor irreverente, sátira religiosa y gran formato escénico.

Humor salvaje y crítica social

La historia sigue a dos jóvenes misioneros mormones enviados a Uganda con el objetivo de evangelizar a una comunidad local. Allí se enfrentan a una realidad completamente alejada de sus expectativas, en una trama que mezcla absurdo, crítica social y números musicales de gran espectacularidad.

Una escena del musical 'The Book of Mormon'. / ATG Entertainmen

La adaptación española está dirigida por David Serrano, uno de los nombres más reconocidos del teatro musical en España, responsable también de títulos como Billy Elliot o Matilda. Serrano ha señalado que el éxito del espectáculo “abre la puerta a que puedan llegar a España musicales más arriesgados y diferentes”.

El montaje mantiene el formato original de Broadway, con música en directo y un elenco de 25 intérpretes, en una producción impulsada por ATG Entertainment, empresa detrás de musicales como Los Miserables, West Side Story, Mamma Mia! o Wicked.

De Broadway a Murcia

Estrenado en Nueva York en 2011, The Book of Mormon suma nueve premios Tony y cuatro Olivier, incluidos los de Mejor Musical en ambos países. En Broadway acaba de celebrar su 15º aniversario y supera ya los diez millones de espectadores en todo el mundo.

La llegada del espectáculo a Murcia refuerza además la creciente presencia de grandes producciones de teatro musical en la programación del Auditorio Víctor Villegas, convertido en los últimos años en una de las principales plazas del circuito nacional para este tipo de montajes.

El espectáculo podrá verse en el Auditorio Víctor Villegas del 14 al 17 de enero de 2027 con entradas a partir de 39 euros en la web bacantix.com. Los siete pases programados de este montaje serán las siguientes: el jueves 14 de enero a las 20.00 horas; el viernes 15 de enero a las 17.00 y a las 21.00 horas; el sábado 16 de enero a las 17.00 y a las 21.00 horas; y el domingo 17 de enero a las 16.30 y a las 20.30 horas.

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Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la web oficial del musical.