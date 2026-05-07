'Todo lo necesario': Cinco municipios murcianos acogen el rodaje de Movistar Plus+ sobre el mayor secuestro de Al Qaeda a tres cooperantes españoles

En octubre de 2009, tres cooperantes de la ONG Barcelona Acció Solidària fueron secuestrados en la frontera entre Mali y Mauritania por Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), en lo que se convertiría en el secuestro más largo perpetrado en el norte de África por la organización yihadista. Albert Vilalta, Roque Pascual y Alicia Gámez —liberada esta antes— permanecieron en cautiverio durante 267 días, en una operación cuya resolución requirió la mediación del consejero mauritano Mustafa Chafi y la extradición del terrorista Omar Saharaui. Esa historia, con sus negociaciones a tres bandas, sus dilemas morales y su dimensión política nunca del todo aclarada, es ahora el material de Todo lo necesario, la nueva serie original de Movistar Plus+ en colaboración con Lastor Media, cuyo rodaje se está llevando a cabo en parte en la Región de Murcia con la colaboración de la Región de Murcia Film Commission.

La serie, de tres episodios de 50 minutos, está creada por Marcel Barrena —director de El 47 y Mediterráneo— y Alberto Marini —guionista de Marbella y La Unidad—, y está previsto que se estrene en 2027. La dirigen el propio Barrena y Fernando Trullols, conocido por Balandrau, viento salvaje. El reparto lo encabezan David Verdaguer, Enric Auquer, Marina Salas y Mónica López.

Cinco municipios murcianos recrean el Sahel

La producción se rueda en tres países: Senegal (Saint Louis), Barcelona y la Región de Murcia, donde la Film Commission ha coordinado el trabajo en Abanilla, Cartagena, La Unión, Mazarrón y Ulea —cinco de los cuarenta municipios adheridos a la red— para recrear localizaciones clave de la trama. La versatilidad geográfica de estos municipios, que permite simular paisajes del Sahel y la frontera entre Mali y Mauritania sin salir de España, es precisamente la baza que la Film Commission lleva años vendiendo a las grandes producciones internacionales y nacionales.

La consejera Carmen Conesa explicó que los trabajos de coordinación comenzaron en octubre: "La Región de Murcia Film Commission facilita el rodaje en distintas localizaciones regionales, con la colaboración de las film offices de los ayuntamientos implicados para hacer posible la filmación en la que nuestro territorio ayuda a recrear algunas zonas en las que se producen partes importantes de la trama".

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Todo lo necesario es la última de una serie de producciones de alto perfil que han elegido la Región como escenario en los últimos años, desde Venom: El último baile hasta la tercera temporada de El Inmortal, pasando por la miniserie de Netflix Toda la verdad sobre mis mentiras y el spin-off de The Walking Dead que trajo a Norman Reedus a Cartagena el pasado noviembre.