Los Muher iluminan el Antiguo Mercado Público de La Unión en el cartel del Cante de las Minas

La Asamblea Regional de Murcia acogió este martes la presentación oficial del cartel de la 65ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas, una obra firmada por el estudio artístico Muher, integrado por Francisca Muñoz y Manuel Herrera.

El acto, celebrado en el Patio de los Ayuntamientos, reunió a representantes institucionales, patrocinadores, artistas y aficionados al flamenco. Entre los asistentes estuvieron la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez; el alcalde de La Unión y presidente de la Fundación Cante de las Minas, Joaquín Zapata; y la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa.

El matrimonio de artistas formado por Manuel Herrera y Francisca Muñoz, los Muher, posan con junto al cartel en presencia de Joaquín Zapata, Visitación Martínez y Carmen Conesa e / Iván Urquízar

Durante su intervención, Visitación Martínez destacó la trayectoria del festival, al que definió como "un proyecto que ha sabido crecer, abrirse y proyectarse internacionalmente sin perder sus raíces". La presidenta de la Cámara subrayó además el compromiso de la Asamblea con esta cita cultural, considerada ·una de las expresiones artísticas más importantes de la Región·.

Por su parte, Carmen Conesa calificó el Cante de las Minas como "el certamen de flamenco más importante del mundo" y puso en valor tanto la proyección internacional del festival como la elección de los MUHER para diseñar la imagen de esta edición.

Las sanciaciones de actuar en la 'Catedral del Cante'

El momento más esperado de la tarde llegó con el descubrimiento oficial del cartel. Sus autores explicaron que la obra nace como "una interpretación personal de lo que ocurre dentro de la Catedral del Cante", en referencia al Antiguo Mercado Público de La Unión, epicentro del festival.

La imagen representa este emblemático edificio iluminado desde el interior, "como lo está un cantaor cuando canta", señalaron Francisca Muñoz y Manuel Herrera, quienes definieron el encargo como "un reto, un privilegio y un honor".

La presentación del cartel tuvo lugar en el Patio de los Ayuntamiento de la Asamblea Regional, en Cartagena / Iván Urquízar

La obra combina luces, sombras y los colores característicos del flamenco minero para rendir homenaje tanto al festival como a la identidad cultural y minera de La Unión. Según los artistas, el cartel pretende transmitir que "La Unión no es solo el lugar donde se celebra un festival, sino un espacio donde el arte y la vida minera siguen siendo una misma cosa".

El alcalde de La Unión anunció que la 65ª edición estará dedicada a la Región

El alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, aseguró que el cartel "ha superado todas las expectativas" y anunció además que la 65ª edición estará dedicada a la Región de Murcia, "un territorio profundamente flamenco".

La velada concluyó con la actuación del cantaor Gregorio Moya, Lámpara Minera 2025, acompañado a la guitarra por Antonio Muñoz, Bordón Minero 1989, en una actuación cargada de emoción que puso el broche final al acto.

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La 65ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas se celebrará del 29 de julio al 8 de agosto en La Unión.