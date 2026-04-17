Javier Sierra: "El Costera Sur es una declaración de amor al territorio, lo pedáneo y lo vecinal"

Hay festivales que nacen para llenar recintos de hormigón, y luego están los que nacen para devolverle el pulso a la tierra. Tras una primera edición que dejó un eco imborrable en la falda de la cordillera, el Costera Sur Festival regresa este 2026 a Los Garres para demostrar que la música independiente y la naturaleza no solo conviven, sino que se necesitan.

El festival ha conseguido algo casi utópico en los tiempos que corren: una propuesta totalmente gratuita que no renuncia al riesgo sonoro. El cartel de este año es una radiografía perfecta del talento que bulle en los márgenes, equilibrando la intensidad de las guitarras con el pulso de la electrónica.

Nombres como Ultralágrima, Comic Sans, Estela Gris o A Mares pondrán banda sonora a un entorno donde el paisaje es un artista más. Para entender cómo se gestiona este equilibrio entre lo emergente y lo sagrado, hoy hablamos con Javier Sierra, director del festival y el arquitecto detrás de esta celebración que promete volver a poner a la Costera Sur en el mapa cultural del país.

El Costera Sur Festival se celebrará con acceso libre hasta completar aforo los días 17 y 18 de abril. La organización ha buscado equilibrar el cartel entre los dos días. El viernes estará más orientado a la música electrónica, mientras que el sábado tendrá mayor protagonismo de bandas y guitarras. El viernes 17 de abril actuarán artistas como Chumateca DJ’s, Ultralágrima, Somos la Herencia o Dragma, además de propuestas de la Región de Murcia como Estela Gris. Por su parte, el sábado 18 de abril el cartel incluirá a TatUaje, Comic Sans, Blanca Vergara, Azuleja o Amares, además de los DJs de Blakta.

El festival se celebrará en la Plaza de la Iglesia de San José (Los Garres), a los pies de la Cresta del Gallo. Durante el fin de semana, los asistentes podrán disfrutar de más de 15 conciertos, sesiones de DJs y actividades paralelas desde las 12:30 del mediodía hasta altas horas de la madrugada, en un ambiente festivo que promete superar las expectativas de su exitoso debut. Entre las novedades destaca una zona gastronómica más amplia, pensada para que los asistentes puedan descansar o disfrutar del entorno entre concierto y concierto.

La gran novedad de esta segunda edición será una romería musical el sábado por la mañana, una actividad paralela que combinará naturaleza y música en directo. La convocatoria será a las 12:30 horas en un punto cercano al acceso del festival, desde donde partirá una ruta acompañada por Verde Columbares, que interpretará su set en formato romería. El recorrido finalizará en un enclave de la sierra donde se celebrarán dos conciertos acústicos sorpresa de artistas muy conocidos.

¿Cómo nació el Costera Sur Festival, cuál es su ideario?

Pues el Costera Sur nace de una pulsión, de una latencia, de una necesidad de poder tener en la Región de Murcia un festival de acceso libre y universal que apueste por los proyectos musicales y culturales más boyantes del panorama alternativo nacional y regional. Para mí, el Costera Sur es una declaración de amor al territorio, una apuesta por lo pedáneo y lo vecinal, una transformación cultural (siempre desde el respeto), un festival que trasciende los modelos actuales. A título personal, siempre he querido que un festival de estas características pasara en mi tierra, y al final, después de muchos años de trabajo, se ha podido sacar adelante, y estoy contentísimo.

El Costera Sur es una declaración de amor al territorio, una apuesta por lo pedáneo y lo vecinal, una transformación cultural, un festival que trasciende los modelos actuales

Tras la primera edición, el festival vuelve con ampliación de jornadas: Más aforo y nuevos espacios. ¿Cuáles han sido los mayores aprendizajes y qué aspectos habéis decidido reforzar para consolidar el festival en Los Garres?

Bueno, en realidad lo que hemos hecho ha sido repartir la programación en dos días. El año pasado se concentró todo en una jornada, y creo que fue demasiada paliza para el público y todo el equipo. Este año vamos más tranquilos y con la intención de que todo el mundo pueda disfrutar del festival durante dos jornadas, de una forma distendida y con tiempo suficiente para descansar. En cuanto al aforo, el año pasado hicimos sold out y no esperábamos tanta afluencia; este año no queríamos dejar a nadie fuera, así que hemos ampliado el recinto para absorber mayor flujo de asistentes y que estén a gusto. Lo cierto es que hemos reforzado el compromiso con la pedanía, con la cultura, el entorno, el público y los artistas. El Costera Sur es un festival muy especial, y tenemos previsión de que lo siga siendo muchos años; se ha construido un equipo a la altura de las proyecciones.

¿Cómo se fusiona la tradición murciana de la romería con una propuesta de bandas independientes y electrónica?

Yo creo que, más que fusión, es una convergencia: la tradición, la música y la cultura convergen de forma orgánica entre sí; eso ha hecho que sea mucho más fácil el diseño de la Romería del sábado 18. No quiero destripar mucho; va a ser una cosa muy especial.

Mantener un festival gratuito con este nivel de producción es un reto. ¿Cuál es el modelo de apoyo que permite que Costera Sur siga siendo abierto para todo el mundo?

Es un reto económico en toda regla, qué te voy a contar…, pero lo importante es que el festival ha conseguido encontrar el equilibrio económico para poder seguir manteniendo su esencia. El modelo es híbrido; institucionalmente hablando, tenemos el gran apoyo del Ayuntamiento de Murcia y del ICA. Las instituciones se han volcado con la organización del festival y nos han ayudado a apuntalar la estructura. Luego tenemos una serie de patrocinadores privados, como Escudero, Riverbend o Marmocasión, que han aportado su gran grano de arena para que podamos acarrear con todo lo que tenemos encima y las puertas del festival estén abiertas para todo el mundo, mitigando las barreras económicas que pudieran existir.

El cartel exprime las guitarras, la electrónica, el pop y la parte más experimental de la música alternativa

Electrónica y guitarras: el cartel equilibra ambos mundos. ¿Cómo definirías el ‘sonido’ de esta edición y qué buscabais al unir nombres como Ultralágrima o Comic Sans?

El cartel exprime las guitarras, la electrónica, el pop y la parte más experimental de la música alternativa. Hay una tendencia bastante clara hacia lo único, lo distinguible y lo excepcional. Lo que se pretende es reunir propuestas únicas en una sola programación, sin solapes, respetando al público y a los artistas. Todo el equipo destaca a todas las propuestas por igual; no obstante, y a título personal, creo que Tatuaje, Comic Sans, Somos la Herencia y Ultralágrima son proyectos muy potentes que van a dejar la boca abierta a todos.

Tenéis bandas nacionales y locales. ¿Qué importancia tiene para vosotros servir de escaparate para proyectos como Estela Gris o A Mares en el contexto actual de la industria?

Es nuestra máxima. Queremos que este tipo de proyectos tengan su espacio en nuestro festival, y que seamos capaces de dar el máximo altavoz posible al talento musical que tenemos en la Región de Murcia, que no es poco. Haremos lo que podamos con lo que tengamos para que así siga siendo año tras año.

¿Qué tiene que tener una banda emergente para encajar en la filosofía del Costera Sur?

Es complicado, porque somos un poco estrictos a la hora de hacer la programación; hay una serie de parámetros que tienen que cumplir las bandas para que podamos hacer el encaje. Se han quedado muchas propuestas chulísimas fuera de esta edición, es una pena, pero para hacer un cartel único, seguimos unos criterios acordes al resultado.

¿Quién se ha encargado de la imagen del cartel? ¿Qué buscabais destacar?

La directora de arte es Isa Muguruza, una de las ilustradoras de habla hispana más importantes del mundo. Es un verdadero lujo que hayamos podido contar con ella en esta edición, la verdad. Hemos querido reflejar todos los elementos de la Región de Murcia, de Los Garres y del Barrio de San José, que es donde se realiza el festival. Creemos que el festival ha dado un salto cualitativo gracias a su trabajo.

Intentamos que toda la gente de Los Garres que quiera participar se sienta parte activa del festival

¿Qué medidas se han tomado para que el impacto del festival sea positivo tanto para el medio ambiente como para los vecinos de la zona?

Lo primero es el aforo. No queremos que el festival atraiga más de lo que la pedanía puede asumir. En ese sentido. Además, la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias está detrás de la seguridad del festival; estamos muy concienciados en todo. Las barras de cenas las lleva la gente que coordina el Centro Social del barrio; intentamos que toda la gente de Los Garres que quiera participar se sienta parte activa del festival; es otra de nuestras máximas. En cuanto a los horarios, el festival acaba a la 01:00 para que los vecinos puedan descansar lo máximo posible.

El sueño a largo plazo: Si cerramos los ojos y pensamos en la quinta o sexta edición, ¿hacia dónde quiere Javier Sierra que camine el Costera Sur?

Lo que quiere Javier Sierra es que el festival siga creciendo de forma sostenible, que cada año podamos hacer un poquito más, que podamos hacer más actividades culturales paralelas, que el público se sienta como en casa. El festival está diseñado con mucho cariño, y es la impronta que le pongo a todo lo que hago.

¿Qué objetivo os habéis trazado con esta presente edición?

Disfrutar al máximo, compartir grandes momentos con los nuestros y brindar por todo lo que vendrá.

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Viernes y sábado. Los Garres, Murcia. Gratuito