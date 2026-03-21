Román García Albertos: Bajista y creador incansable

Román recuerda una infancia rodeada de instrumentos musicales, y para muestra, una bonita foto en la que un niño de no más de cuatro años sostiene un timple canario. La música es el lenguaje del alma que enseñamos en casa, o eso debía pensar la madre de mi invitado ante el potencial, o al menos la pasión que le ponía a esos artefactos, por lo que no dudó en llevarlo al conservatorio para que aprendiese a tocar la bandurria con apenas ocho añitos. Y a todos nos vino de maravilla, porque la bandurria no era lo suyo, pero ahí descubrió que, entre muchas pasiones, la guitarra sería una de las más importantes.

Sumamos a la ecuación el buen gusto por la música que bebió de sus hermanas mayores (The Beatles, Eric Clapton, Simon & Garfunkel, King Crimson...), el acierto de invertir sus ahorros en las míticas tiendas de discos que fueron Ritmo, Doble AA, Zona o Contraseña, de las que guarda preciosos momentos porque ya cerraron, o la atemporal Tráfico, donde sigue forjando recuerdos junto a nuestro amigo Floro. Mi bajista favorito compraba sobre todo vinilos de George Harrison, Rolling Stones, The Who o Bob Dylan, y una curiosidad desbordante que lo llevó a indagar en el rock progresivo, el jazz, el rock & roll, el soul, el funk o la psicodelia mientras prestaba atención al punk, la nueva ola y la electrónica; tenemos como resultado al completísimo músico que es el nuevo miembro de mi banda, Román García Albertos, el bajista de Los Marañones. Una banda que ha marcado mi historia vital y personal y a la que siempre profesaré lealtad.

"Todo empezó cuando nos juntábamos en casa para grabar canciones de Ricardo Perpén y Miguel Bañón. La idea era llenar con esas canciones cintas de casete. En 1986 hicimos una maqueta y la llamamos Los Marañones (para cada cinta que grabábamos nos inventábamos un nombre diferente), empezamos a moverla, la cosa se puso en marcha de verdad, y así montamos un grupo para presentarnos al Murcia Joven. Tras un periplo de músicos y amigos entrando y saliendo de la banda, nos quedamos en trío, Miguel, Pedrín y yo. Para hacer Quiero bailar agarrao (1992), invitamos a Carlos Campoy, de Ferroblues, que años más tarde pasaría a ser el cuarto Marañón. Nuestro primer disco fue Experiencia negra (1989), producido por Paco Trinidad; seguimos con Quiero bailar agarrao (1992). Luego llegó La revolución (1994) y nuestro disco en directo, Los Marañones (1996). Para presentar el disco en directo, invitamos a nuestro amigo Joaquín Talismán y se quedó con nosotros cinco años. Con él grabamos Matando el tiempo (1997) y Shangri-La (1999). Publicamos El mundo al revés (2004) en Perdición, el sello de Talismán. Desde entonces hemos seguido los cuatro, Miguel, Pedrín, Carlos y yo, y juntos hemos publicado un buen puñado de discos: Extraña familia (2007), Las aventuras de Los Marañones (2008), Tipos raros (2010), Historias sin principio ni final (2012), A contratiempo (2015) y La máquina del tiempo (2020). ¡¡Y ya estamos trabajando en otro más!!".

Mi entrevista ha dado para mucho, pero la vida como músico profesional de Román es completamente rica y fructífera; ha colaborado puntualmente con un montón de bandas y, desde hace unos lustros, toca regularmente con Joaquín Talismán y los Chamanes.

Talismanes, R.G.: "El primer concierto fue precisamente en Torre Pacheco y estaba organizado por una jovencita de allí muy simpática". Aquí es cuando se me pone tremenda sonrisa, ya que recuerda aquel concierto que organicé hace más de veinticinco años. En 2009, su amigo Luis González, 'Caballero Reynaldo', que había sacado un disco de versiones de Frank Zappa al estilo country, recibió una oferta para tocar en directo ese repertorio y lo invitó a participar; así nació el proyecto Caballero Reynaldo & The Grand Kazoo. Con Luis, tiene otros proyectos en marcha, como Los Visionarios y Los Caballeros del Amor Hermoso. Imposible por falta de espacio explicar en qué consiste cada proyecto. En 2016, junto a otros dos miembros de La Banda de Jutxa (Joaquín Talismán y José Filemón), inventaron a Los Astrónomos, un trío de folk surrealista con el que tanto ellos como el público lo pasan muy bien.

Con Fernando Rubio ha compartido escenario en infinidad de ocasiones; hacia 2014, tras la producción de Cheap Chinese Guitar, fue invitado por Rubio a formar parte de sus Inner Demons. Ahh, se me olvidaba su proyecto con Bloody Black Soul, una banda que hace versiones de blues, soul y rhythm & blues. Personalmente, me parece una brutalidad la disposición de Román y el respeto que tantos grandes le demuestran llamándole a filas. Aquel crío que fue a ver uno de sus primeros conciertos, nada menos que Leño, se quedó boquiabierto y sintió la llamada del escenario, haciendo música como ellos. Y vaya si la hace.

Conocí al nuevo miembro de mi banda en 1994, sin saber que ese bajista que con los suyos acompañaba siempre a mi banda de cabecera, Los Enemigos, era el diseñador gráfico al que más atención presté durante mi bachillerato artístico en la escuela de Artes y Oficios. Durante la entrevista recordamos aquel segundo puesto en la sección de cómic del Murcia Joven (1985-1986), que ganó Ángel Mateo Charris. Los divertidísimos carteles que diseñó para bares tan míticos como El Tercer Mundo o la perspicaz portada del disco de Siniestro Total ¿Qué tal homosexual? (1996).

Y aunque sus últimos trabajos como diseñador gráfico han sido la serie de tebeos Historietas de la Historia para el Ayuntamiento de Murcia, contando aventuras ambientadas en la Murcia islámica y medieval, quedan patentes las portadas, los carteles de bandas, fanzines, monográficos, tebeos y hasta barajas de cartas que durante décadas ha creado Román con ingenio, agudeza y una chispeante habilidad. A pesar de todo, no se plantea una vida en constante creación, simplemente la vive.

Para él, el talento no es un desafío temporal; se le ocurren ideas y trata de llevarlas a cabo, como aquella que le condujo, tras indagar largo y tendido por la vida y obra de Frank Zappa, a escribir una biografía cargada de anécdotas.

"La idea de escribir sobre Frank Zappa me rondaba la cabeza desde hace mucho tiempo. Me dediqué a recopilar información y a estudiar al personaje, su música y sus textos. Poco a poco traté de poner orden a toda esa información, y a finales de 2019 se puso en contacto conmigo Ramiro Domínguez con la idea de publicar un libro sobre Zappa en su editorial, Sílex. Le di un sí por respuesta y me puse a trabajar. Decidí que quería hablar sobre todo de su faceta creativa, que abarcaba música, cine, textos e ilustraciones, y de su relación con sus colaboradores, sin los que nunca hubiera podido sacar adelante tantos proyectos. Me interesaba sobremanera su relación con el fracaso y su capacidad de sacarle partido reutilizando los escombros de proyectos abandonados o frustrados para generar una nueva obra todavía más interesante".

Me dejo muchas anécdotas en el tintero, vivencias personales junto a Román tras casi treinta años de una amistad cargada de risas y admiración. Muchos recuerdos de las temporadas que hemos pasado juntos haciendo radio, invitados por el incombustible Ángel Sopena: cumpleaños celebrados, charlas surrealistas y cargadas de humor sobre filosofía, música y músicos.

Noticias relacionadas

El respeto por alguien se vuelve sagrado cuando trasciende la elemental cortesía y se convierte en un reconocimiento profundo de la dignidad esencial de la persona; eso es para mí Román.