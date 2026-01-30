Música
Carmesí: "Atravesar este disco ha sido una montaña rusa de emociones"
La compositora molinense arranca la gira de su nuevo disco, Tiro al plato, este viernes en la Sala REM
Carmesí (Carmen Molina) publicó su nuevo disco, 'Tiro al plato', en noviembre, y lo celebró con un encuentro muy especial en la Sala de Catas de Estrella de Levante. Ahora lo presenta en Microsonidos, iniciando su gira de presentación.
Aventurera, impredecible, Carmesi invita en 'Tiro al plato' a mirar hacia dentro para disparar hacia fuera: a seguir la intuición, a confiar en uno mismo y celebrar la fuerza de ser quien eres. Es el resultado de una búsqueda personal hacia un sonido más indie alternativo, que conserva la sensibilidad del pop, pero se adentra en un territorio más experimental y emocional ampliando su paleta sonora. Los colores y texturas adicionales convierten el nuevo disco en una propuesta aún más atractiva: sugiere que Carmesí puede tomar la dirección que desee.
El álbum ha sido producido por la propia Carmen Molina junto a Bela Transa, Pepe Ludeña, Mario Vigara, Raúl de Lara y Guille Mostaza, y supone también su debut como coproductora, consolidándose como hilo conductor y fuerza creativa del proyecto. Dotada de una voz suave y emotiva, la expresión conmovedora de Carmesí se desliza a través de sus canciones, que son a la vez personales y actuales, iluminando una verdad sobre la condición humana y, al hacerlo, nos hace sentir menos solos.
¿Sientes mariposas en el estómago cuando está a punto de salir tu nuevo disco? ¿Has sentido vértigo por este nuevo álbum?
Sí, porque son los últimos días en los que va a pasar de ser íntimo mío a ser del mundo. Quiero disfrutar estas últimas horas en las que solo me pertenece a mí para que así la gente luego lo sienta suyo. He sentido vértigo muchas veces a lo largo de este último año, sobre todo al principio, cuando el lienzo estaba en blanco y no sabía aún dónde me iba a llevar toda esta locura. Sí que tenía muy claro que quería que fuese un trabajo redondo, con mucho detalle y muy alineado con mi identidad. Un año después puedo decir que lo siento así, que ha merecido la pena todo ese vértigo y que estoy muy satisfecha con el resultado sonoro y visual.
¿Qué ha supuesto para ti fichar con Sony Music? ¿Ha cambiado la dinámica de trabajo o la libertad creativa?
Respecto a mi libertad creativa, por suerte, como mi vínculo con Sony es simplemente a nivel de distribución digital y editorial, todo lo demás es una decisión mía personal y artística que no se ve condicionada en absoluto por nada ni nadie. Para lo bueno y para lo malo, me considero una artista bastante independiente, y todo este trabajo al final ha sido fruto de las ganas que tenía desde hace tiempo de tener la tranquilidad y el tiempo de elaborar un trabajo tan ambicioso, a mi gusto y estilo, y simplemente para sentirme yo reflejada y conforme con el resultado. Si luego esto funciona de cara al resto del mundo, es algo genial, pero, sobre todo, era una cuestión de sentirme yo conectada con ello, sin condicionantes ni pretensiones.
¿Qué te ha aportado trabajar con tantos productores? Da la idea de que el disco se haya creado en distintos momentos, que ha ido creciendo canción a canción
Sí, totalmente. El disco ha estado vivo durante un año, y cada canción me ha ido llevando a la siguiente de manera muy orgánica e intuitiva, aunque en su momento esa búsqueda del sonido puso al límite mi intuición, pero en el fondo sabía que tenía que llegar al sonido que yo tenía en mi mente. Y he aprendido muchísimo de cada uno de ellos. Con Bela Transa di el pistoletazo de salida con el tipo de enfoque sonoro que tenía 'Tú solo dime', lo cual me llevó poco después a pulir la esencia de 'La Postal' y 'Los viejos tiempos' con Mario Vigara y Raúl de Lara. Después conocí a Guille Mostaza, y fue con quien pude materializar todas las preproducciones que había hecho en casa cuando me encerré a darle forma a ese sonido que aún no tenía tan claro como para explicarlo fuera. Así que hacerlo por mí misma fue justo lo que necesitaba sin yo saberlo, enfrentarme a la producción, hacerlo desde dentro. De esta forma, Guille pudo entender lo que yo quería expresar de una manera que fue alucinante para ambos, y consiguió el sonido que necesitaba todo este concepto; añadiendo también un tema más, 'El accidente', que me debía a mí misma y que me apetecía hacer con Pepe Ludeña, que fue el productor de mi primer álbum, 'Deshielo'. Siempre tengo muy presente a toda la gente que está conmigo desde el principio de los tiempos. Y este año ha sido un camino precioso en ese sentido.
Siempre tengo muy presente a toda la gente que está conmigo desde el principio de los tiempos
¿Qué ha motivado este sonido en Carmesí? ¿Cuáles son o han sido tus influencias más directas?
El sonido del álbum ha nacido de una manera muy orgánica gracias a la búsqueda e investigación, tanto sonora como introspectiva, que he hecho desde hace ya mucho tiempo, cuando necesitaba alinear mi forma de ser y mi forma de sentir la música con la música que estaba haciendo, sin pretensiones, sin querer encajar en un estilo, sin querer encajar en un festival, sin pretender que la gente reaccione de una forma concreta, sino simplemente expresar la música como yo la llevo dentro. Al final bebe de lo que yo escucho y con lo que yo me siento alineada ahora mismo. Mi influencia de manera consciente o inconsciente ha sido toda la música que yo tengo en mi playlist ahora mismo y que desde hace años escucho por placer, como puede ser Leiva, Carlos Ares, Amaia, Viva Suecia, Arde Bogotá, Xoel López y muchos más artistas que podría seguir nombrando y que de alguna manera forman parte de mi ADN sin yo ser consciente.
Al escuchar tu disco, da la impresión de que te has divertido mucho. ¿Ha sido así?
Atravesar este disco ha sido una montaña rusa de emociones durante un año en la que me he divertido por momentos, sobre todo en los que sentía que ya estaba alineada con él o que ya estaba todo en marcha y empezaba a ver que conseguía plasmar todo lo que llevaba dentro. Creo que el lienzo en blanco es lo más difícil de atravesar, ese momento en el que estás dispuesta a plasmar lo que tienes en tu cabeza y a seguir tu intuición. Viéndolo al fin con perspectiva, sí que he disfrutado mucho, me he reído mucho, también he llorado por el camino, pero también he aprendido muchísimo de de toda la gente que ha formado parte de este proceso, y a día de hoy siento muchísimo agradecimiento por todos los que se han unido, personas que he descubierto este año, y que le han dado su toque personal al proyecto, convirtiéndolo en lo que a día de hoy es.
¿Ya no quieres hablar de dramas?
Supongo que no es tanto que no quiera hablar de dramas, porque al final el disco tiene todo tipo de emociones, simplemente las que estoy transitando ahora, y desde hace un año son bastante diferentes a las que transitaba en mis trabajos anteriores. Considero que estoy en un momento de mi vida más calmado, en el que puedo reconocerme a mí misma y hablarme, y además tengo el espacio y el tiempo de conectar con mi identidad y con lo que realmente quiero. A nivel emocional y personal estoy tranquila, y creo que eso me ha permitido profundizar mucho dentro de mí y encontrar los pilares realmente importantes de mi vida, así como las emociones que más me cuesta atravesar y por las que necesito transitar las canciones para aliviarme a mí misma y, con todo eso, si a alguien le sirve o se siente identificado y puede atravesar conmigo esa montaña rusa, pues ya es cierre perfecto.
Estoy en un momento de mi vida más calmado, en el que puedo reconocerme a mí misma y hablarme
¿Cómo consigues plasmar vivencias personales tan intensas en tus letras para que el público conecte universalmente?
Ni siquiera me lo planteo, pero supongo que porque lo hago para hablarme a mí misma o para atravesar cosas que me cuesta atravesar o para admitir cosas que me cuesta admitir, o simplemente porque me apetece almacenar una emoción en una canción que me pueda servir de ayuda dentro de unos años, cuando me encuentre en una situación parecida. Al final, el camino y el aprendizaje personal es algo continuo, una montaña rusa. De hecho, a día de hoy hay canciones que compuse hace cinco o seis años en las que aún me siento reflejada, y me sirven incluso para alentarme a mí misma a recordarme que todo pasa, y que todo pasa por algo. Así que supongo que la gente conecta de manera universal porque está escrito desde una verdad muy sincera, y las cosas que yo vivo pueden ser las cosas que viva cualquier persona. Me emociona pensar que esa misma forma de autoterapia que yo tengo con mis canciones pueda servir para que otra persona se sienta acompañada o identificada con ello, y atravesarlo juntos.
¿Qué nexo hay entre ''Tiro al plato' y 'Disneyland'?
Hace poco un colega me dijo cuando escuchó alguna de las canciones de 'Tiro al plato' que sentía que tenían la esencia de mis primeras canciones junto a lo contemporáneo y electrónico de la última etapa. Supongo que todo lo que he atravesado en estos años y toda la música que he hecho me ha ido nutriendo de manera que ahora pueda realmente diferenciar con qué me quedo y con qué sigo avanzando. Siempre he sido muy consciente de que mi fuerte son las letras, y al final estas historias siguen siendo el núcleo de todas mis canciones. Si hay algo en común entre 'Tiro al plato' y “Disneyland”, es la manera de contar las vivencia, la mezcla de emociones, la búsqueda incesante de un sonido que me represente en el momento en el que hago la canción y, por lo tanto, cada etapa de mi trayectoria musical ha reflejado lo que en ese momento estaba atravesando. Lo mismo que ahora me encuentro en una en una etapa calmada y tranquila a nivel emocional, cuando escribí las canciones de la época de 'Disneyland' estaba en un momento mucho más agitado, vibrante y con ganas de bailar debajo de una bola gigante de discoteca. Así que todas las fases me suman y me llevan a conocerme cada vez más a mí misma para poder ser cada vez más fiel a ello.
¿Cómo defines 'Tiro al plato'? ¿Qué vamos a encontrar ? ¿Hay colaboraciones?
'Tiro al plato' ha sido una manera de sacar a flote mi intuición a través de mis propias canciones y mi proceso creativo. Algo que empezó con la ilusión de querer hacer un disco con la vista puesta en el disco, y cuyo propio viaje me ha llevado hacia dentro de mí misma, a conocerme, a ser sincera con lo que quiero, con lo que escucho y a hacer música sin pretensiones, para así poder apuntar hacia afuera o, lo que es lo mismo, darle a todo eso forma de álbum y compartirlo con el resto del mundo exterior.
Parece tener un enfoque conceptual de "siempre se está a salvo cuando se está con uno mismo". ¿Cuál fue el momento o la chispa que te llevó a centrarte en este mensaje? ¿Cómo crees que se percibirá este concepto?
La chispa surgió cuando me di cuenta de que la única manera de hacer la música que realmente quería hacer era centrarme en mí misma y estar conmigo misma en las cuatro paredes de mi habitación, con un ordenador, una guitarra, un piano y mucha movida interna a la que tenía que dar nombre y tenía que transitar. Supongo que para hacer todo eso no hay mejor manera que estar literalmente encerrada, y que eso mismo signifique estar a salvo, que no es fácil. Al final es algo tan personal y profundo que no sé exactamente cómo lo percibirá el resto de mis oyentes, me cuesta verlo desde fuera con vista de pájaro, pero me encantaría que entendiesen que primero hay que estar en paz con uno mismo y ser sincero con uno mismo para que el resto te perciba como tal; saber que siempre puedes volver a casa de esta forma.
'Día Triste'', con la producción de Guille Mostaza, ¿supuso un punto de inflexión en tu carrera? ¿Te ayudó a encontrar tu camino?
El momento de componer 'Día triste' fue como darme un abrazo a mí misma, fue una canción que compuse muy poco antes de entrar en el estudio, así que siempre estuvo muy viva. Yo sabía que tenía que estar en el disco sin ningún tipo de duda. El punto de inflexión vino cuando se me ocurrió irme a Santo Domingo con una guitarra y una tiza para cantarle la canción a desconocidos mirándoles a los ojos. Justo ahí me di cuenta del poder que tenía la letra, y de que al final todos pasamos por el mismo tipo de cosas; solo necesitamos alguien que nos escuche y que con suerte nos diga que todo va a estar bien.
¿Tus giras con AIE Artistas en Ruta y GPS, Girando por Salas en 2025 han consolidado tu formación de directo? ¿Qué balance haces de esta experiencia?
Fue un viaje muy enriquecedor, porque no había tenido la ocasión de girar por diferentes salas de España anteriormente o así. Ha sido un formato en el que he podido conectar también con mi esencia, además de tocar en un festival como concepto, y poder disfrutar de mi música en un espacio pequeño, íntimo, cerca de la gente, y conectar con personas que realmente apoyan el proyecto y no solo están en un festival y se pasan a ver por curiosidad, sino personas que realmente viajaron hasta esa sala para verte en directo. Supongo que, pensándolo ahora, hasta me influyó en la manera en que me planteé hacer este disco, ya que durante la gira estaba componiendo las canciones del álbum, y esto me hizo reconectar con la importancia de las canciones a la hora de componer, y la perspectiva de que luego se puedan trasladar a un escenario y sigan manteniendo esa esencia.
Como mujer en la industria, ¿a qué desafíos te has enfrentado?
Carmen Boza hizo una entrevista hace unos años en la que dijo una frase con la que yo me sentí completamente identificada y que a partir de ahora será mi respuesta cuando se hable del rol de la mujer en la industria de la música: “Tenemos que demostrar constantemente que sabemos lo que estamos haciendo para estar a la misma altura a la que estaría un hombre que simplemente lo hace y ya”.
¿Hay suficiente espacio para proyectos basados en la emoción (como Carmesí)? Hace unos meses fuiste artista invitada de la final del CreaMurcia Canción de Autor 2024, que tú ganaste anteriormente. ¿Cómo te sentiste?
Yo creo que el espacio lo generan los oyentes, y en mi caso concreto, oyentes que se emocionen y vibren con lo que creo. Así que necesito pensar que sí, que existe ese lugar. Para mí el CreaMurcia es un lugar seguro en el que hace ya años entendí que este proyecto podía tener sentido, ya que fue el pistoletazo de salida de mi etapa como cantautora de los inicios, con una guitarra y mi voz, así que volver años después como artista invitada de un de un concurso en el que los artistas invitados de años anteriores han sido Funambulista, Marwan, Zahara, Andrés Suárez o en este último Carlos Ares, me hace pensar que algo está yendo bien y que la canción de autor resuena más que nunca.
Cuéntame algo sobre 'Modo no molestar', tu canción con Gabriel de la Rosa (Shinova).
Es la primera colaboración que he hecho nunca, y además he tenido la suerte de que sea como una persona a quien admiro y con la que llevo años en contacto, alegrándome de todos sus logros e incluso en alguna ocasión compartiendo escenario con él. La voz de Gabriel me parece única, y le aporta un color muy complementario a mi timbre; creo que en una historia como la que narra 'Modo no molestar' le da el punto perfecto.
La voz de Gabriel de la Rosa me parece única, y le aporta un color muy complementario a mi timbre
"Soy Carmen cuando soy realista, y Carmesí cuando quiero volar", me decías cuando te entrevisté por tu primer álbum, 'Deshielo'. ¿Te ratificas?
Me acuerdo perfectamente de esa entrevista y de esa frase, y creo que años después seguiría diciendo lo mismo: Carmen es mi parte más racional e íntima, y Carmesí es ese lado creativo que tengo siempre prendiéndome fuego por dentro.
¿Qué puede esperar vuestro público en los próximos meses? ¿Hay gira a la vista, colaboraciones o nuevo material en camino? ¿Quieres dejar algún tipo de mensaje para tus seguidores?
En los próximos meses me hace muchísima ilusión ir abriendo el disco como si fuera un paquete gigante que contiene muchísimos detalles y muchísimos mensajes que no quiero que se queden en un lanzamiento y ya, sino que quiero ir mostrando el proceso de cómo se ha hecho, lo que significa para mí cada canción y todo este universo creativo-visual que he desarrollado. Seguiré trabajando en el directo, que también va por suponer un punto de inflexión en mi proyecto, y en el que todo lo anterior estará a la altura de un escenario y que sin duda pasará por muchas ciudades. A mis carmesisters, como les llamo, sin ningún tipo de connotación de género, sino como personas que realmente vibran conmigo y con mis canciones, les diría que que se pongan el disco de principio a fin con una luz flojita, que cierren los ojos y que recuerden que uno tiene que estar a salvo consigo mismo, con los vínculos que lo apoyan, y que a veces necesitamos alejarnos del ruido para conseguirlo.
Viernes 30. Sala Rem. 22,00h. 15/18€
