Abraham Boba lleva '163 centímetros' al escenario del Teatro Circo Murcia

'163 centímetros' (Arrebato Libros) es el nuevo libro de Abraham Boba -compositor, cantante y teclista de León Benavente-: un ensayo poético sobre lo que conlleva ser una persona de baja estatura. Es también una autobiografía y un estudio de datos y personajes célebres de talla baja, como Alejandro Magno, Franco, Prince, Alfredo Landa...

Ahora, Abraham Boba, que también tiene una sección de poesía en el programa 'Hoy empieza todo' de Radio 3, lleva este libro a escena con una propuesta que aúna poesía y música, y que se enmarca en el ciclo Poesía a Escena, el festival de la palabra y la acción poética organizado por los Centros Culturales de Murcia en colaboración con el Área de Artes Escénicas del Ayuntamiento.

Poesía performativa

Con su espectáculo de poesía performativa basado en los textos e imágenes de '163 centímetros', Abraham Boba pone en escena esta reflexión personal acerca de las consecuencias de no nacer con un cuerpo dentro del canon, un viaje poético y autobiográfico en el que mezcla disciplinas escénicas, con él como único actor en el escenario, interactuando con las imágenes proyectadas y transformándose de alguna manera en esas personas que fue en el pasado, o que nunca ha sido, pero con quienes comparte la circunstancia de ser un hombre de baja estatura. No es una obra de teatro, pero se le parece; no es una performance, pero se le parece. Tampoco un concierto, ni un recital poético, ni un monólogo humorístico, y es todo eso a la vez.

En su show utiliza videos familiares de hace décadas e imágenes grabadas para la ocasión

Abraham Boba ya había trasladado antes una obra escrita ('Esto no es una canción') al escenario, aunque aquello fue algo más próximo a un recital, siendo aquel libro un poemario. Ahora va a estar solo en escena, haciendo teatro, monólogo, concierto, performance..., en un show donde las imágenes no son un apoyo escénico, sino que ilustran el recorrido por el texto, utilizando videos familiares de hace décadas e imágenes grabadas para la ocasión, con un montaje vivo y rítmico, entre cinematográfico y documental. Para ello ha contado con la fotógrafa y cineasta asturiana Sara Condado, con quien ya había colaborado en numerosos videoclips de León Benavente. Del diseño lumínico y sonoro se encarga el equipo técnico de León Benavente; con ellos Boba lleva trabajando más de una década, y juntos han desarrollado una propuesta evocadora, poderosa, a la altura de la honestidad del texto original, que hibrida poesía, ensayo y asociación libre en aras de entender mejor cómo el mundo cambia de tamaño según el punto desde el que se mira.

El proyecto se estrena en el Teatro Circo Murcia, y desde luego va ser algo que la gente no se espera.

Sábado 31 . Teatro Circo Murcia. 20:00 h. 12 €