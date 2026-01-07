Dos murales de la Región de Murcia optan a ser el mejor grafiti del mundo en 2025

La plataforma de arte urbano Street Art Cities ha seleccionado 15 grafitis pintados en España, dos de ellos de la Región de Murcia, para competir por alzarse como el mejor mural del mundo de 2025, un premio que en 2024 ya logró una obra pintada en Fene (A Coruña), obra del artista Cristóbal Persona.

Los murales están ubicados en distintas localidades: Miranda de Ebro (Burgos), la ciudad de Madrid, Alcalá de Henares y Fuenlabrada (Madrid), La Bañeza (León), Plasencia (Cáceres), Castiñeiro (Orense), Markina-Xemein (Vizkaya), Fuente Obejuna (Córdoba), As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), Linares (Jaén), Ponteareas (Pontevedra), y Cartagena y Moratalla, en la Región de Murcia.

Entre las obras destacan 'Fireman', del artista Sfhir, pintado en el parque de bomberos de Alcalá de Henares; así como 'El descendimiento', de JM Brea, que ha hecho su grafiti en el exterior de la catedral de la Asunción de Plasencia.

Algunas de estas obras han sido pintadas en el marco de festivales de arte urbano y los motivos que representan van desde la reivindicación de la historia local (como 'Juan el afilador', pintado por Mon Devane en Castiñeiro), hasta la naturaleza (como la abeja gigante pintada por Häcko Crâne en La Bañeza).

Mural 'De tanto golpear' realizada por Diego As en Moratalla / Diego As

Los representantes murcianos

Una de las candidaturas murcianas es obra del sevillano Kato. En el pabellón de deportes de la localidad cartagenera de Canteras, el artista ha pintado un mural de 50 metros de largo por 6 metros de alto donde representa dos figuras de época romana bajo el título K-ArtHago Nova: Ars, Populus et Imperium.

El segundo aspirante de la Región a mejor grafiti del mundo es la obra De tanto golpear, realizada por Diego As en Moratalla. También de notables dimensiones (14X22 metros), el mural celebra la tradición del tambor y el bombo en la ciudad del Noroeste murciano.

Las votaciones finales para elegir al ganador estarán abiertas hasta el 31 de enero

Los murales nominados son escogidos por un grupo de expertos compuesto por profesionales del arte callejero, artistas, académicos, periodistas y líderes comunitarios de todo el mundo.

Cada mes el jurado selecciona 100 obras de arte encontradas por ellos mismos o que les llegan a través de sugerencias. Tras compartir estos murales en Instagram, se extraen las cifras de interacciones a través de un algoritmo propio, calculando una puntuación que tiene en cuenta factores como las visualizaciones, los votos y la participación.

Las votaciones finales para elegir al ganador de 2025 estarán abiertas al público general hasta el 31 de enero de 2026.