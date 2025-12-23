¿Qué pasa con la música en la Región?

Otro año más, la movida que hay en la Región de Murcia sigue llamando la atención como uno de los principales focos de la música nacional. Con Arde Bogotá —ahora en plena gira mundial— y Viva Suecia en lo más alto de la división de honor, 2025 ha vuelto a ser un magnífico año para el fascinante mundo de la música hecha aquí, con un enorme volumen de lanzamientos discográficos (140 discos grabados solo este año) y notable presencia de grupos murcianos en festivales. Por otro lado, la programación de salas es la envidia del país, y junto a grandes festivales como Rock Imperium, Warm Up, Murcia On, las Noches del Malecón, Hermosa Fest, Jazz San Javier, Cante de las Minas o La Mar de Músicas, Lemon Pop, brotan y se consolidan festivales como Fortaleza Sound, Fan Futura, Folk Fest, Caravaca Power Pop, Costera Sur, Conga Festival, Cabo de Pop...

La Región se puebla de festivales de todos los estilos y de más que interesantes ciclos de conciertos (Microsonidos, Antioxidantes, Ciclogénesis…). Y certámenes como el CreaMurcia, reconocido por su indudable aportación a la música murciana durante los últimos 30 años, el Crearte de Molina y Umurgentes siguen lanzando nombres que serán el relevo.

El nuevo año, como todos los nuevos años, viene cargado de buenos deseos para la música murciana. Todos apuntan a 2026 como un año de continuidad, consolidación y optimismo. La potentísima escena murciana va como un cohete, y se está organizando. Tal es el caso del encuentro fonográfico La Disquera, que apela a la unidad para alcanzar metas importantes y sostener el tejido industrial que se está creando. El salto internacional sigue siendo el gran reto, aunque ya hay bandas que han empezado a señalar el camino; las administraciones parece que han comprendido el mensaje y empiezan a disponer líneas de ayuda para apoyar festivales, incluso videoclips, tan necesarios para la visibilidad de nuestros artistas. ¡Feliz 2026! Regala música murciana.

Profesionales del sector participantes en el balance de 2025 / L.O.

Una vez más hemos invitado a destacados personajes del sector para diseccionar, analizar y mirar al futuro, para saber qué podemos esperar de 2026 mediante un pequeño cuestionario:

CUESTIONARIO 1. ¿Qué consideras lo más destacado en 2025? ¿Qué es, a tu juicio, lo más recordado? 2. ¿Cómo se presenta 2026? ¿Es optimista tu visión? ¿En qué te basas? 3. ¿Cuál es tu apuesta musical para 2025? Cita tres nombres a los que hay que seguir la pista. ¿Y tus deseos para 2026?

José Manuel Jiménez, director creativo, proyectos culturales. GritoSilencio / L.O.

JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ

Director creativo, proyectos culturales. GritoSilencio

1. Hemos tenido de nuevo una añada artística excelente en nuestra región, con hitos como Sorda, de Eva Libertad (cine); Islarios de contemporaneidad II, de Pedro Medina (ensayo filosófico); Por ahora. Para siempre, de Joseluis (música); El órgano, de Diego Sánchez Aguilar (literatura); Fueradentro, de FOD (artes plásticas); la expo de Sonia Navarro en Alcalá 31. ... Por nombrar los primeros que se me vienen a la cabeza, pero son muchos más en estas y otras tantas disciplinas: teatro, danza, cómic, arquitectura, moda…

2. La Historia nos enseña que los tiempos más oscuros van acompañados de un esplendor en las artes. El ser humano es capaz de encontrar en su creatividad (y en el amor) los espacios necesarios para escapar a las realidades más adversas.

3. Siguiendo con los artistas de la Región, lo más esperado por mí es el lanzamiento progresivo, empezando en enero, del nuevo proyecto en solitario de Ian Iris. Estoy siempre atento también a la carrera de Amore. Y para los amantes de lo vintage, en 2026 nuestro añorado Eduardo Benavente tampoco estará, pero sí sus nuevas hijas murcianas, Estela Gris. Bola extra para el talento valiente e indómito de Salva, alma mater de Mare Carrier.

Deseos para 2026: amor, educación, respeto, empatía, fraternidad, solidaridad… en cualquier sociedad.

Isaac Vivero, CEO de Garaje Beat Club y presidente de Acces / L.O.

ISAAC VIVERO

CEO de Garaje Beat Club. Presidente de Acces

1. La escena musical de la Región de Murcia sigue sin bajar el pie del acelerador, con nuestros dos buques insignia consolidados en la primera división. La gira de Arde Bogotá ha sido impresionante, con una producción de primer nivel, llenando recintos muy grandes en nuestro país, y abriendo además un nuevo camino muy interesante a nivel internacional. Tal vez el evento más destacado del año en la Región de Murcia haya sido el doble sold out de Arde Bogotá en Cartagena, con 36.000 entradas vendidas. Viva Suecia ha salido muy fuerte con su nuevo disco, llenando el Movistar Arena en Madrid y anunciando una gira muy potente que apunta al todo vendido. Al margen de eso, la cantera sigue produciendo sin parar, siguen naciendo proyectos que apuntan alto, como Rata.

A nivel personal, empezamos el año consiguiendo las certificaciones Q, de Calidad Turística, y S, de Sostenibilidad Turística, para Garaje Beat Club; es la única sala de conciertos de España que las tiene. Y hemos terminado consiguiendo el Sicted (Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos). Ha sido mi primer año completo como presidente de la Asociación Estatal de Salas de Conciertos, un año de trabajo muy intenso en el que se han dado pasos importantes a nivel sectorial. El XX Congreso Estatal de Acces celebrado en Murcia tuvo una participación récord, con una importante representación internacional.

2. Hay una incertidumbre muy grande motivada por la situación política internacional. 2026 se presenta como un año incierto; no soy capaz de predecir qué puede pasar. Lo bueno es que comenzamos la carrera en pole position. Habrá que ir afrontando lo que venga de la mejor manera posible, paso a paso. A nivel sectorial, creo que será un año de avances importantes; es hora de poner fin a la histórica alegalidad a la que se han enfrentado las salas de conciertos en Murcia, con una normativa que regule su actividad. Veo al Ayuntamiento de Murcia comprometido con la causa; soy optimista en ese sentido.

3. Mi deseo para 2026 es una estabilidad que nos permita seguir andando el camino. Creo que vamos en la buena dirección y no debemos cambiar el rumbo. 2026 creo que será el año de Rata. Hay mucha expectación con el tercer disco de Arde Bogotá; apuesto por un gran show de estadio en 2026. Y le deseo mucho éxito a Ruth Lorenzo en su decidida apuesta por el rock.

Claudia Orellana, CEO de Son Buenos Art Music / L.O.

CLAUDIA ORELLANA

CEO de Son Buenos Art Music

1. Este año ha sido particularmente intenso, determinante y muy muy duro. Un año de transición en el que te das cuenta de que no importa la edad, ni tu experiencia de vida, las conexiones o el desarrollo logrado. Las traiciones y el desencanto están a la vuelta de la esquina, y el olvido es el que podría haber marcado la pauta. Pero de repente vives con más intensidad que nunca nuevos retos y desafíos que superan tus expectativas para mejor. Ha sido el año de valorar mucho lo aprendido, de ver venir mucho mejor a las personas y la realidad que las acompaña, y de valorar de forma más objetiva una industria musical en pleno proceso de transición. No se para de aprender.

En 2025, la industria discográfica ha vivido inmersa en el streaming, la búsqueda de propuestas musicales claras con un público objetivo determinado, mirando hacia las redes sociales. Modelos de negocio 360° invirtiendo en artistas con una base de fans sólida y el potencial de crear ingresos más allá de las regalías por canción. Inestabilidad, altos costos iniciales en cada proyecto, bajos pagos de streaming y las infracciones de derechos de autor y tecnológicos con la amenaza de la IA en la creación.

La música en directo en 2025 ha sido un éxito sin precedentes, batiendo récords de asistencia y facturación. Y todo ello a pesar de carteles repetitivos, escasez de cabezas de cartel y poco riesgo creativo en los programas del panorama festivalero, que es ya un must de experiencia vital en nuestro día a día, sin importar la edad ni la generación, ni a veces los gustos musicales. Ventas de entradas a año vista, la frustración de no colgar el sold out inmediato, plataformas de venta de entradas cuestionadas tras el descalabro de Wegow, cuyas repercusiones veremos con el tiempo de distintas maneras.

Este año nació en Murcia La Disquera, un Encuentro Fonográfico Independiente con el objetivo de poner en valor la música independiente que está siendo foco de atención internacional por temas como la posible compra de la distribuidora Downtown Music por Universal Music Group, que perjudica el mundo del artista independiente. Se trata, además, de poner en valor las escenas locales, el talento emergente y la música grabada. Productores, editoriales, estudios de grabación, music superviser, la venta de discos, etc.

Otra novedad en 2025 fue mi paso por Benidorm Fest. Toda una experiencia profesional inolvidable, porque, polémicas aparte, es impresionante ver el trabajo realizado y todo lo que hay detrás.

No puedo dejar de nombrar lo que ha marcado la pauta y la ilusión. Tener la oportunidad de trabajar con la inigualable Ruth Lorenzo, en su maravilloso proyecto de rock, en una aventura que acaba de empezar y que merece la pena solo por volver a vivir con pasión la música. Trabajar con los geniales Rata, trabajando en equipo con David Marín de Estrés, y A Mares por la creatividad del desarrollo de talento y la estrategia divertida. Compartir ilusiones con un grupo de fuera de la Región, con los increíbles Victorias. Y lo más importante, una nueva etapa en Son Buenos con un equipo liderado por mi hijo Jaime De la Cierva.

2. En 2026, la industria discográfica se centrará en la tecnología y la IA, que seguirán redefiniendo la creación y el consumo musical, en ver cómo sacar dinero a superfans con contenidos y estrategias exclusivas, o en el cambio de cómo medir las métricas de éxito tras el anuncio de YouTube de dejar de contar streams para Billboard.

Personalmente, creo que vamos hacia una revolución artesanal, poco a poco. El rock vuelve con fuerza en 2026 en España, y no solo por las grandes giras de leyendas internacionales. Hay un interés en gente joven en la música rock en un tiempo de electrónica y tecnologías impresionantes. Cualquiera con IA puede hacer una canción en su casa; se valorará una vuelta a poner en valor la manera artesanal de hacer música, la grabación analógica, el vinilo y el directo no tan macroproducido. Parece una contradicción y un imposible, pero creo que hay pequeñas llamas que lo reafirman.

3. Personalmente, no puedo dejar de hablar de aquello en lo que invierto futuro, y es que en 2026 espero en Son Buenos tener un año de ilusión y trabajo desbordante con Rata, que prepara un nuevo disco, sorpresas y una gira espectacular sin perder su esencia, personalidad y objetivo, pasarlo “rrrrrrrata”. A Mares presentará disco en otoño, y me consta que pondrá en valor a una artista única con un talento excepcional. El reto de poner en valor el proyecto de rock de Ruth, cuyo disco Blacksheep acaba de ser nombrado Álbum Rock 2025 de la Región de Murcia, y cuya gira y presentación en festivales como el Sonorama marcarán un antes y un después. Sin olvidar que ya están preparando un nuevo disco. Y no puedo estar más contenta de estar en el equipo de una banda como los sevillanos Victorias, que pronto constatarán su grandeza. La idea es estar abierta a nuevas propuestas, pero siempre poniendo en valor el talento, la capacidad de trabajo y a las personas implicadas. Pero la mayor ilusión es seguir trabajando en equipo con profesionales increíbles de otros estudios, otros sellos, y otras oficinas de Murcia y nacionales, y es que la unión hace la fuerza. En la Región de Murcia tenemos profesionales increíbles y una gran proyección. Espero la consolidación de la nueva edición de La Disquera para celebrar el Día de la Música Independiente por todo lo alto. La nueva asociación de managers Forma, que ya está por fin en marcha y es tremendamente ilusionante, y, por soñar, me gustaría iniciar los pasos a una Asociación de Sellos independientes de la Región de Murcia.

Rafa Gómez, de Silbato Producciones / L.O.

RAFA GÓMEZ

Silbato Producciones

1. La cada vez más sólida nueva hornada de bandas murcianas.

2. La previsión de eventos para 2026 a la vista... Ya está todo a la venta, incluso todo vendido o gran parte del aforo para conciertos que se desarrollarán incluso en la segunda mitad del próximo año.

La consolidación del Caravaca Power Pop y otros eventos de nicho está muy cercana. Y tener a Isaac Vivero como presidente de la asociación de salas, y las ayudas del gobierno regional y empresas murcianas, que también están creciendo, serán un espaldarazo definitivo.

3. Shar Pins, Nadie Patín y Sueño Xanadú.

Victorio Melgarejo, director de los Premios Yepes de la Música, coordinador de Murcia1200 y presidente de Hay un tigre detrás de ti / L.O.

VICTORIO MELGAREJO

Director de los Premios Yepes de la Música, coordinador Murcia1200 y presidente de Hay un tigre detrás de ti

1. Pues el año, dicho así en su totalidad, ha salido redondo. Se van alcanzando metas por las que veníamos luchando desde todos los frentes con ahínco. La principal es que se está creando ya un tejido interesantísimo y muy potente de la industria musical en la Región; era esa la gran asignatura pendiente. Luego también la aparición de muchísimas propuestas musicales maravillosas surgidas, la consolidación de las grandes bandas murcianas en el panorama nacional, el éxito mantenido de los músicos históricos de nuestra Región -que siguen de forma prodigiosa en activo-, la diversificación de estilos, que incluyen ya cualquier modalidad musical imaginable, la continua programación de las salas de conciertos, los grandísimos conciertos que han venido a la Región de músicos que a los que peinamos canas, o no peinamos nada, jamás soñamos ver por aquí, la gran apuesta por construir la marca Festivales Región de Murcia, que ha posibilitado que ya seamos conocidos como la Región de los Festivales en toda España, entre otras cosas… Probablemente lo más recordado sea a la postre el éxito sin precedentes de Arde Bogotá; es que eso es estratosférico. Ver a cuatro chicos de Cartagena con un talento descomunal y mucho valor comiéndose el mundo me produce una alegría grandiosa.

2. Se presenta espectacular. Desde que pusimos en marcha los Premios de la Música de la Región de Murcia hace ya la friolera de nueve años, vemos cómo cada año van creciendo las propuestas musicales; hemos tenido que diversificar categorías, ampliar el elenco de estilos representados, y además batimos récords cada año en la grabación de discos: este año más de 140, ojo al dato, que eso en una comunidad uniprovincial es verdaderamente un sueño, más de un 10% de crecimiento respecto al pasado año. Si cogemos días laborables, estamos ya casi en un disco grabado en la Región cada 48 horas. El avance en músicas urbanas, en electrónica, fusión y otras tendencias, la consolidación de las propuestas de rock, pop, flamenco, música clásica y música tradicional, y la puesta en valor de los grandes músicos que hay haciendo verdaderas obras maestras para teatro, cine o televisión, sumado al tirón de la industria audiovisual que realiza la música, promoviendo la realización de cientos de videoclips por productoras murcianas. Es que todo es una verdadera explosión de talento y creatividad.

3. En general, apuesto al éxito continuo de músicos de la Región. Las bandas y artistas ya consagrados van a seguir con su infinito camino de exitazos, pero refiriéndome de forma concreta a quienes creo que están en alza, me parece que gente como Alec López, Mercedes Luján, Rata, Ruth Lorenzo, Carlos Vudú, Awakate, Maestro Espada o Julia Cry van a ser bombazo más pronto que tarde, y seguro que les sumarán muchos más. Apuesto por ver a cientos de grupos actuando en salas y festivales; eso es primordial para sentar las bases de las propuestas musicales, y sé positivamente que va a pasar. Apuesto también por la consolidación de estilos que empiezan a tener un gran público, especialmente el flamenco, la música clásica y la música tradicional, nuestro folklore, que es verdaderamente grandioso. Apuesto por el éxito de gente como Roque Baños, Luis Alberto Naranjo o Alicia Morote, que están en un primerísimo nivel internacional en la composición de bandas sonoras. Y en cuanto a mis deseos, pues que todo siga como hasta ahora, que la Administración Regional continúe con sus políticas activas de apoyo al sector. La última propuesta de Conexión Internacional (ICA) era tan solicitada ya desde hace tiempo que me parece de una gran sensibilidad y talento el ponerla en valor; la internacionalización es uno de los grandes retos. Y si me permite usted, maestro, pediría, por favor, que jamás se olvide a los grandes músicos de esta tierra que durante muchísimos años han llevado la bandera y la lucha del sector musical. Han sido ejemplo y espejo, son un gran patrimonio que debemos conservar y cuidar; les debemos muchísimo.

José Joaquín Baeza (Jota), programador de Jazzazza Jazz Club / Alemán

JOSÉ JOAQUÍN BAEZA (JOTA)

Programador de Jazzazza Jazz Club

1. A nivel del club, lo más destacado de esta temporada que finaliza ha sido el concierto reciente del maestro Dorantes, un verdadero lujo el poder disfrutar del artista y su música completamente en acústico y en un ambiente tan cercano y solemne, con un respeto total por parte de los asistentes.

Fuera de nuestro pequeño universo, destacaría artistas como Samara Joy, ganadora Grammy 2025 al Mejor Álbum Vocal de Jazz por A Joyful Holiday, o Branford Marsalis, con Belonging, considerado uno de los álbumes definitivos de su cuarteto.

2. Partiendo de que el jazz es, y creo que seguirá siendo, una música minoritaria, tengo una visión siempre optimista. Desde el club tenemos la gran suerte de poder hablar y compartir con los clientes la experiencia antes y después del concierto, y es muy satisfactorio el agradecimiento por existir y poder ofrecer este espacio para esta música. La sensación es que cada vez más aparece un público más joven que se va renovando y que de alguna manera se va fidelizando a la experiencia de disfrutar del jazz en directo.

Por otro lado, me queda el sabor amargo de que es imposible acoger a la cantidad de músicos y proyectos que nos llegan. Cada vez hay más escuelas de música moderna, y afloran músicos con proyectos que es imposible acoger. Es una pena que no haya más espacios para el desarrollo y la creación de un público donde se puedan mostrar proyectos y música más experimental.

3. Aunque la mirada del músico es global, para mí es inevitable mirar a dos distancias; una sobre el panorama nacional, que me es más cercano y del que tengo más información, y otra más global que percibo desde festivales y otros medios, así que nombraré tres de aquí y tres de fuera: Alba Armengou, vocalista y trompetista consolidada como una de las voces jóvenes más relevantes; Alex Conde, pianista destacado por su fusión de jazz y flamenco que, tras su regreso de Estados Unidos, está encontrando su hueco no solo con el trío, sino con diversos proyectos, como el más flamenco junto al bailaor Nino de los Reyes y Bandolero o con la dirección de Paco de Lucía Music for Big Band. Y Antonio Serrano (armonicista), que, aunque no necesite presentación, acaba de recibir el Premio Nacional de Músicas Actuales 2025 por su trabajo en la fusión de jazz y flamenco, como en Jazz Caló.

En el panorama internacional voy a nombrar tres músicos que sigo y que ya me gustaría verlos bien de cerca en el club: Ambrose Akinmusire, Melissa Aldana y Lakecia Benjamin.

Mis deseos para 2026 pasan por seguir acercando buenos músicos al club y que la creación del circuito de clubs de jazz, que ya existe a nivel nacional, sea reconocida y apoyada desde la administración, y se reconozca la labor diaria y la apuesta por esta música.

César Marín, manager, promotor y director artístico de los Premios Yepes / L.O.

CÉSAR MARÍN

Manager, promotor y director artístico de los Premios Yepes

1. A modo personal, los dos conciertos de Arde Bogotá en Cartagena a principios de julio, con más de 30.000 asistentes, me han dejado huella. Fue un acontecimiento histórico ver la Cuesta del Batel repleta coreando sus canciones. Estoy encantado con la envergadura que han adquirido festivales de producción regional, como el Fortaleza o el Caravaca Power Pop.

A nivel profesional estoy muy feliz de cómo se han consolidado proyectos como Ada Ulises o Enemigos Íntimos con su primer LP. También me siento muy orgulloso de la progresión, relevancia e importancia que están adquiriendo los Premios Yepes. La X edición va a ser todo un reto.

2. Es imposible no ser optimista, viendo cómo la industria musical murciana no solamente se ha afianzado, sino que ahora está sacando músculo. Hay profesionales técnicos, músicos, managers, estudios de grabación o productores trabajando por toda España a primer nivel. Ahora Murcia es el espejo donde se miran otras provincias, y lo seguirá siendo en 2026.

3. Esta es la parte más difícil, ya que en todos los estilos musicales hay nombres a destacar, y quedarse con tres es muy complicado. Sigo apostando por Álec López: su cambio de rumbo y el último single, FVCKSTAR, es un latigazo que nos marca la dirección de este artista. Me gusta mucho, y mucho más lo que viene. También estoy muy pendiente de Rata: son descomplicados y divertidos, que también nos hace falta bailar y reír. Muy interesante el proyecto Gallopedro, son músicos de mucho nivel y con experiencia que están llamando la atención en muy poquito tiempo. ¡Pero es que así podría seguir un buen rato, ya que proyectos como Enemigos Íntimos, Lemur, The Golden Lips, Hoonime, Sistema Nervioso y un largo etcétera son tan buenos que no hay que perdérselos! Deseo fervientemente que el público vaya a ver y escuchar conciertos de grupos emergentes, que apoyen nuestra escena y que sigamos creciendo. ¡Paz, amor y rock and roll!

Antonio Pérez Varcárcel, de Hurrah! Música / L.O.

ANTONIO PÉREZ VALCÁRCEL

Hurrah! Música

1. Lo más destacado de 2025, a mi juicio, es que la escena permanece con una salud robusta, que se continúa respirando música en casi cualquier rincón de la región y que los eventos continúan multiplicándose. El público responde y es cada vez más receptivo a nuevas propuestas. Se ha comenzado, por otra parte, a hacer justicia con el auténtico talento. Que Sistema nervioso haya conseguido el premio al mejor álbum pop de la Región, o que el Caravaca Powerpop se haya alzado con el de Mejor Festival nos hace concebir una justificada esperanza en que en el futuro seguirán teniendo cabida los proyectos e iniciativas realmente movidos por la pasión.

En lo personal, en Hurrah! Música, hemos tenido una de nuestras mejores cosechas en este 2025 que ahora languidece. Hemos puesto en circulación cuatro LPs, un mini álbum y dos EPs, fantásticos todos, que están a disposición de tu honorable parroquia a través de nuestra página de Bandcamp.

Ha habido un aluvión de lanzamientos discográficos, un montón de cosas interesantes. Aquí y allí. No deja de llamarme la atención la cantidad de bandas cuyo origen se remite a la (gloriosa) década de los 90, y que han vuelto a publicar material este año: Divine Comedy, Suede, Pulp, Bonnie Prince Billy, De La Soul, Comet Gain, Saint Etienne o Stereolab. En nuestro país me han gustado mucho los discos de Los Verdugos, Gallopedro, Pálida Tez o Jose Lanot.

Lo más recordado de 2025 será el retorno de Oasis. Estuvimos viéndolos en Manchester y jamás había vivido una ciudad tan volcada con una (noble) causa. Además, aunque seguramente sus carteras han engordado sensiblemente, lo han hecho en un envidiable estado de forma.

También recordaremos siempre a esos artistas que nos han dejado este 2025 y que siempre estarán en la base de nuestra manera de entender la cultura popular: Brian Wilson, Mani, Jimmy Cliff, Owen Grey o Claudia Cardinale, jamás os olvidaremos.

2. Mi visión únicamente puede ser optimista; de otro modo, abandonaría este negociado. Este debería ser, otra vez, el año definitivo en el que nos consolidemos como una de las apuestas más valientes y honestas de nuestra escena. En 2026 Hurrah! cumple 15 años de trayectoria, y vamos a continuar apostando fuerte por captar e impulsar el talento más auténtico. El 28 de marzo lo celebraremos dentro del Microsonidos. Ahí lanzamos la invitación. Tenemos un montón de cosas en el horno para seguir perdiendo dinero también en el año que entra. Permanezcan atentos/as, pero no pierdan de vista estos nombres: Substitutos, Simon Love, Pre-Amps, Los Andes, Ángel Ninguno o Carolina Otero. Eso, de momento. Ah, y Octubre, ¿no echáis de menos a Octubre?

Por lo demás, sí, visión optimista, pero arriesguen más. Sí, tú, y tú.

3. Es como la capa de Ramón García en Nochevieja. Supone para mí una tradición volver a apostar un año más por Higinio. Sería de locos no hacerlo precisamente este año en el que todavía tenemos calientes las canciones de su aclamado EP Asuntos Propios. Son siempre mi apuesta, y hasta que no sea la de todo el mundo, no pienso parar. Junto a ellos podría hablar de un montón de artistas más, pero creo que un trío absolutamente ganador para 2026 sería el conformado por Higinio, Vosotras Veréis y Pedriñanes 77. Solo escribiéndolo ya se me alegra el alma. Contrata a los tres y te hacemos precio, querido lector. Y hablando de lectores, Santos, termina tu segunda novela, pijo, que lo estamos deseando.

Mis deseos para 2026 son que triunfe la justicia en todos los ámbitos de la vida, que reine la paz, que nos mueva el compromiso social, que se premie el esfuerzo, el trabajo, el talento y la buena voluntad. También me gustaría que los programadores se abran a la hora de conceder oportunidades. No es normal que haya grupos que toquen cuatro y cinco veces en la ciudad, en cualquier evento y a cualquier precio, y que haya otros grupos a los que les cuesta un mundo poder ocupar espacios que deberían ser suyos; no puede ser que cada concierto les suponga un considerable riesgo en taquilla para poder pagar el alquiler de la sala. No digo que multipliquéis los panes y los peces, pero sí que repartáis los que hay como buenos hermanos.

Por último, mi principal deseo es que mi abuelita llegue a los 101. Y no, no he hablado de Rosalía ni de balompié.

Alicia Baltasar Hernández, management en Surefolk y directora del Folkfest Región de Murcia / L.O.

ALICIA BALTASAR HERNÁNDEZ

Management en Surefolk y directora del Folkfest Región de Murcia

1. Este 2025 que se nos va ha sido sin duda el año de Miguel Ángel Montesinos ‘El Pantorrillas’. Su nuevo disco, Palomo Cojo, ha sido el ganador en su categoría de los recién celebrados Premios de la Música de la Región de Murcia, y ha despertado una gran expectación entre los miembros de la comunidad folclórica regional. Este trabajo destaca especialmente por el equilibrio entre el respeto a las formas musicales heredadas y una propuesta creativa contemporánea, que le ha llevado a obtener excelentes críticas a nivel nacional. Recordamos con emoción su presentación en directo en julio, en la Plaza Cardenal Belluga de Murcia. Más de 100 personas bailando malagueñas y jotas al son de las canciones de ‘El Pantorrillas’.

2. Pues comienza en enero con una nueva edición del Folkfest Región de Murcia, que se consolida como festival de referencia de las músicas de raíz y tradicionales en la Región, tras 6 ediciones celebradas, y que nos trae este año como plato fuerte el concierto de Juan José Robles, virtuoso de la música popular de cuerda, junto a la OSRM. Será la primera vez que nuestra Orquesta Sinfónica interprete un repertorio basado en las músicas tradicionales y de raíz. Va a ser uno de los grandes conciertos del año en su ámbito, y tendrá lugar en el Auditorio Victor Villegas el próximo viernes 30 de enero.

3. Apostamos por la artista manchega Karmento, que por cierto comienza su gira final de La Serran en el Teatro Romea el próximo 28 de enero. Ya estuvo cerca de ganar el Benidorm Fest en 2023, además de haber ganado el Premio de la Academia de la Música a Mejor Álbum Folclórico y conseguir cuatro nominaciones en los Premios MIN. Creemos que es una firme candidata al Premio Nacional de Músicas Actuales. Recomendamos seguir la pista a una nueva propuesta regional: Verde Columbares, un trío que se deja influir sin prejuicios del folclore murciano, al mismo tiempo que de Maria Arnal o Rodrigo Cuevas. Ojo al fin de gira del de Maestro Espada, que será notable, y expectantes de ver en directo al nuevo Malvariche, que, tras cuarenta años de andadura, presenta nuevo disco y formación. Seguro que con estos mimbres de calidad y variedad, la música folk sigue creciendo en la Región en número de conciertos y nuevos seguidores.

José Joaquín Iniesta, CEO de La Culturería / L.O.

JOSÉ JOAQUÍN INIESTA.

CEO de La Culturería

1. 2025 ha sido, en esencia, un año de tránsito. Sin embargo, si algo quedará en la memoria colectiva, será una oportunidad manifiestamente desaprovechada. En un ejercicio de enorme simbolismo para la ciudad de Murcia y para toda la Región —el 1200 aniversario— se dejó pasar una ocasión difícilmente explicable para exhibir músculo musical y proyectar al conjunto del país la vitalidad y la excelencia de la escena murciana contemporánea. Un gran acontecimiento que reuniera a nombres como Viva Suecia, Arde Bogotá, M-Clan, Soge Culebra, Walls, Funambulista, Muerdo, Ruth, entre muchos otros, no solo habría cosechado un éxito incuestionable, sino que habría contribuido decisivamente a reposicionar a la Región como una de las comunidades de referencia en el panorama musical nacional, condición que, por talento y trayectoria, sabemos que le corresponde.

2. Mi visión es moderadamente optimista. Todo apunta a la aparición de nuevos proyectos: se percibe una actividad creciente en la creación de grupos y en las sinergias entre ellos, y las candidaturas al certamen CreaMurcia aumentan año tras año. Existe una juventud inquieta, creativa y con una clara voluntad de expresarse artísticamente. No obstante, este dinamismo convive con un fenómeno preocupante: la formación de un cuello de botella estructural. En la actualidad, quienes inician o intentan consolidar sus proyectos se enfrentan a dos grandes obstáculos. Por un lado, un cierto oligopolio en la música en directo, donde la programación gira en torno a los mismos agentes, dificultando enormemente el acceso al circuito de conciertos y festivales a quienes no se integran bajo sus sellos o paraguas. Por otro, el crecimiento exponencial de las bandas tributo, que acaba empujando a muchos músicos a refugiarse en ellas como única vía de subsistencia o visibilidad.

3. No considero que 2026 vaya a suponer una catarsis en el ámbito musical. Los problemas de fondo persistirán: año tras año se repiten los mismos carteles en los festivales, el público muestra escasa predisposición a descubrir propuestas nuevas y resulta, en la práctica, más sencillo acceder a escenarios con un tributo a Camela que con un proyecto verdaderamente innovador.

Señalaría a Rata y JoseLuis como dos de los grandes referentes surgidos en 2025, llamados a consolidarse definitivamente en 2026. Asimismo, tras lo observado en el CreaMurcia, despierta mi interés el recorrido que pueda alcanzar Ludie, quizá mi apuesta personal para el próximo año. Otros proyectos ya han demostrado sobradamente su solvencia, ya sea a través de cifras o de canciones: Helio, A Mares, Sistema Nervioso o EVVE son ejemplos claros de ello.

Mis deseos pasan por un mayor compromiso del público con la música nueva y por una implicación más decidida de las administraciones públicas —en colaboración con los agentes culturales— a la hora de apoyar el riesgo creativo, diversificar la programación y garantizar que el talento emergente encuentre espacios reales de desarrollo y proyección.