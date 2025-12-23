El diseño de unos sacos de harina de la Vega del Segura triunfa en China

China hace tiempo que dejó de ser solo la gran fábrica del mundo. El país que durante décadas materializó ideas concebidas en Europa y Estados Unidos ha ido construyendo, paso a paso, un ecosistema creativo propio en el que el diseño se ha convertido en un motor económico emergente. Editoriales especializadas, escuelas profesionales, universidades y miles de diseñadores sostienen hoy una industria que ya no mira únicamente hacia fuera, sino que genera marcas, libros, envases y soluciones con identidad propia.

En ese contexto nace la Shenzhen Graphic Design Association (SGDA), una de las organizaciones más influyentes del sur de China, que reúne a destacados profesionales del diseño gráfico de la región de Cantón. La asociación organiza cada dos años los GDC Awards, un certamen de referencia internacional que este año ha batido récords de participación: más de 4.000 candidaturas procedentes de una veintena de países, una cifra muy superior a la de premios similares en España, como los ADG-Laus, que registraron 1.400 trabajos en su última edición.

De ese volumen de propuestas, 268 proyectos han sido seleccionados como finalistas en las distintas categorías. Solo dos son españoles, ambos firmados por el estudio murciano Rubio & del Amo.

Exposición de trabajos en los GDC Award / L.O.

Los premios se fallaron este sábado en una gala celebrada en Shenzhen, dentro de los actos de la Bienal del Premio GDC 2025. La ciudad, conocida como el 'Silicon Valley chino' y sede de grandes tecnológicas como Huawei, acogió la ceremonia en una sala de 1.800 metros cuadrados del edificio Shenzhen Media Group.

Triunfadores en la categoría de 'packaging'

Sobre un escenario de más de 20 metros de largo, una gran pantalla fue desvelando los ganadores de la categoría de packaging: oro, plata y bronce. Uno a uno, los diseñadores subían a recoger su trofeo (alargado y brillante, similar a una barra de pintalabios metalizada). Todos, excepto la pareja española, que siguió el anuncio desde Murcia. El fallo otorgó finalmente a Rubio & del Amo uno de los metales en esta categoría y una mención en la de Editorial con el diseño de unos sacos de harina y un libro de arquitectura respectivamente

"Fue una sorpresa recibir el correo la semana pasada comunicándonos que una de nuestras dos candidaturas había sido premiada", explica Guillermo Rubio, socio fundador del estudio, que reconoce una mezcla de alegría y frustración por no haber podido asistir a la gala. “Ha sido imposible coordinar un viaje con tan poco margen y en estas fechas”.

Fundado en 2014, el estudio cuenta con una amplia trayectoria internacional y numerosos reconocimientos en Europa, como los premios Laus, D&AD o ACD*E, aunque hasta ahora no habían sido distinguidos en China. Así lo confirma Julián Garnés, la otra mitad de la firma, quien subraya la relevancia del jurado del certamen. "Estos premios son una oportunidad para mostrar tu trabajo ante profesionales como Paula Scher, Luke Powell o Leo Porto y conocer su valoración". Scher y Powell son socios de Pentagram en Nueva York y Londres, respectivamente, mientras que Porto dirige Porto Rocha, una de las agencias más destacadas del panorama estadounidense.

Packaging de cereales realizado por Rubio&DelAmo / L.O.

"Son referentes que nos inspiran y nos obligan a replantear cómo entendemos el diseño", añade Garnés. Aunque es su primer premio en China, no lo es en Asia: en 2020 lograron dos menciones en el Tokyo Type Directors Club y sumaron una tercera en 2023. "Si Asia es el león dormido, en diseño hace tiempo que dejó de bostezar", afirma Rubio, que reconoce su predilección por el diseño japonés y figuras como Ikko Tanaka.

Gira internacional

Tras el galardón, los trabajos premiados iniciarán una gira internacional por Asia, Europa, África y América como parte de una exposición itinerante que arranca este 7 de diciembre en el Parque Cultural Creativo de Shenzhen.

"El diseño no es poner brillantina, sino sacar a la luz lo que estaba oculto", indica Garnés

Rubio & del Amo defienden una concepción del diseño alejada del lujo y el artificio. "Las cosas ya tienen valor por sí solas; el diseño no es poner brillantina, sino sacar a la luz lo que estaba oculto y hacerlo más cercano a las personas", señala Garnés. En su portfolio no hay perfumes ni marcas exclusivas, pero sí fertilizantes, cemento, camiones, pan, vino, cerveza, tecnología y servicios públicos. Entre sus clientes figuran nombres tan cotidianos como Cabify, Teka, Renfe o distintos ministerios, además de proyectos tan conocidos como la marca de la Agencia Espacial Española.

Un enfoque que demuestra que incluso el diseño de unos sacos de harina, envasados a más de 10.000 kilómetros de Shenzhen, en plena Vega del Segura, puede acabar formando parte del mapa internacional del diseño contemporáneo.