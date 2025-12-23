Ángel Haro recibe el Premio Legado Humano por su trayectoria internacional y compromiso sostenible

La coherencia creativa, la libertad artística y una trayectoria marcada por la experimentación constante han convertido a Ángel Haro en una de las figuras más singulares del panorama cultural contemporáneo. Pintor, escenógrafo y creador multidisciplinar, el artista ha sido distinguido este martes con el I Premio Legado Humano, otorgado por la Fundación Legado Humano Natural, en un acto celebrado en el Espacio Cultural La Cárcel Vieja de Murcia.

El encuentro reunió a una amplia representación del ámbito cultural murciano y sirvió para rendir homenaje a una carrera que ha sabido trascender la pintura para dialogar con disciplinas como la escultura, la instalación, el videoarte o la escenografía, con presencia en producciones de cine, teatro y ópera en distintos países. Autodidacta y referente de la abstracción expresionista, la obra de Haro forma parte hoy de colecciones y museos internacionales en ciudades como Nueva York, Teherán, París o Ginebra.

Haro trabaja con materiales reutilizados destinados al desecho

La bienvenida al acto corrió a cargo del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés, quien agradeció tanto al artista como a la Fundación su aportación al tejido cultural y subrayó la importancia de reconocer trayectorias que generan valor cultural y humano para la sociedad.

Ángel Haro junto a Diego Avilés, Rafael Fuster y Raúl García / L.O.

Durante la ceremonia intervinieron también Rafael Fuster, director del Museo Ramón Gaya y asesor cultural de la Fundación, que destacó la coherencia y la libertad creativa que definen el trabajo de Haro, y Raúl García, presidente de la Fundación Legado Humano Natural, encargado de hacer entrega del galardón.

Compromiso con la sostenibilidad

El Premio Legado Humano reconoce, además, el firme compromiso del artista con la sostenibilidad. Desde hace años, Haro trabaja con materiales reutilizados destinados al desecho, a los que otorga una segunda vida, apostando por una creación consciente y responsable, alineada con los retos medioambientales que constituyen uno de los pilares fundamentales de la Fundación.

Visiblemente emocionado, Ángel Haro agradeció el reconocimiento recibido, que celebró rodeado de amigos y familiares, y volvió a mostrar la cercanía y naturalidad que caracterizan su forma de entender el arte y la creación.

El galardón cuenta con una dotación económica de 6.000 euros y permitirá desarrollar a lo largo del próximo año diversas acciones conjuntas entre la Fundación y el artista para poner en valor su obra y su legado, conectando cultura, sostenibilidad y personas. Con esta primera edición, la Fundación Legado Humano Natural inaugura un premio que nace con la vocación de reconocer trayectorias que dejan huella y contribuyen a construir un futuro más consciente, creativo y humano.