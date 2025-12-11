Música
Carlos Rivera actuará en Murcia este verano dentro de su gira ¡Vida México!
El artista mexicano, que realizará parada en once ciudades españolas, rindió homenaje a Raphael en la última ceremonia de los Latin Grammy
El reconocido artista mexicano Carlos Rivera, una de las voces latinas más influyentes del panorama internacional, volverá a España el próximo año con su gira 'Vida México' Tour', que incluirá una parada destacada en Murcia.
El anuncio llega tras un 2025 especialmente significativo para el cantante, que celebró sus veinte años de carrera con una gira muy especial que lo trajo a España con tres conciertos en Canarias y Madrid. Su vínculo con nuestro país ha crecido de forma notable este año, impulsado por el éxito de ‘Mal Escrito’, su colaboración con Malú, convertida en una de las canciones más escuchadas en las principales emisora de radio españolas. Rivera también colaboró en este disco con la joven artista nacional Mafalda Cardenal.
A finales de octubre publicó su nuevo EP, ‘Vida…’, y en los Latin Grammy de Las Vegas rindió homenaje al legendario Raphael, subrayando una vez más su respeto y admiración por la música española.
Las entradas estarán disponibles a partir del 16 de diciembre
Ahora, Rivera anuncia una gira sin precedentes en España: once conciertos confirmados y nuevas fechas por desvelar, siempre de la mano de Iglesias Entertainment, promotora española independiente líder en grandes giras internacionales. Rivera pasará por la plaza de toros de la Condomina el próximo 17 de julio dentro del ciclo de conciertos Murcia On.
Gira española
El artista llegará a España el 26 de junio, actuando primero en Castellón, para después recorrer escenarios emblemáticos como Starlite Marbella y varias plazas de toros del país. En esta gira traerá por primera vez a España el espectáculo completo que presentará en la Monumental de México el próximo mes de mayo, uno de los montajes más ambiciosos de su carrera.
La fecha en Murcia se perfila como uno de los momentos grandes del tour, dadas las excelentes cifras de seguidores que el artista reúne en la Región en cada lanzamiento.
Las entradas estarán disponibles a partir del 16 de diciembre a las 12:00 horas en Ticketmaster.es.
Fechas del Tour ¡Vida México!
- 21 de junio 2026: Pamplona. Navarra Arena
- 26 de junio 2026: Castellón. Plaza de Toros
- 27 de junio 2026: Valencia. Plaza de Toros
- 5 de julio 2026: Bilbao. Arena Miribilla
- 10 de julio 2026: Coruña. Coliseum
- 11 de julio 2026: Alcalá de Henares. Plaza de Toros
- 12 de julio 2026: Barcelona. Sant Jordi Club.
- 17 de julio 2026: Murcia. Murcia On (Plaza de Toros)
- 18 de julio 2026: Almería. Plaza de Toros
- 22de julio 2026: Marbella. Starlite
- 24 de julio 2026: Cádiz. Concert Music Festival
