Mare Carrier: "La música ha estado condicionada por el público desde el momento en el que Beethoven quiso trabajar como freelance"

Mare Carrier han pasado los últimos años refinando lo que podría ser una banda de rock moderna, un mundo sorprendentemente detallado y evocador, justo más allá de los límites del rock. El singular proyecto liderado por el murciano Salvador Martínez-Artero, que podría pasar por nuestro Joe Meek particular y que fue miembro fundador de Candy Shop Records, suma y sigue. En esta entrega por fascículos (a razón de single por mes) que está realizando durante 2025, no ha dejado de sorprender el sentido de la ironía y la capacidad del conjunto murciano para metamorfosear su música en estilos tan dispares como adecuados a su contenido lírico.

El arrogante nuevo capítulo está impulsado por la curiosidad. Muerte De es un álbum conceptual dividido en cuatro actos que narra, con crudeza y lucidez, el nacimiento, desarrollo, muerte y aceptación de una relación.

En este tercer álbum vuelven a desafiar el formato con una propuesta arriesgada y magnética: 42 minutos en 17 canciones encadenadas sin tregua, formando un único viaje sonoro; todo un himno art-rock dinámico de los pilares del DIY, producido por Salvador Martínez-Artero, con aportaciones de Vitus García y Jose Pascual Pacheco.

La mezcla (firmada por El Estudiante Larry) y el máster analógico en cinta magnética de Marco A. Velasco aportan una profundidad, textura y calidez poco habituales en la actualidad digital.

Mare Carrier han crecido febrilmente y se han convertido en una fuerza difícil de encasillar, pero instantáneamente identificable, dentro de la música underground. Este es un momento crucial para el proyecto que ha creado una epopeya centrada en el existencialismo creativo, un valiente paso adelante.

Comenzamos a escucharte hace un par de años, con tu primer disco. Sin embargo, muchas cosas han sucedido entremedias. ¿Cómo has vivido la metamorfosis de Mare Carrier en este tiempo? ¿Quiénes forman el proyecto en la actualidad?

Efectivamente, han ocurrido un montón de cosas. Hemos reestructurado la alineación del grupo, cambiado de sello… Durante 2024 el grupo estuvo a punto de desaparecer. Tuve la suerte de encontrar el apoyo de Óscar y Juanmi dentro del sello de La Semilla; de Larry, que cada vez que íbamos a mezclar me animaba a seguir adelante con el proyecto; de Vitus, que nunca quiso irse de la banda… Actualmente el proyecto está formado por Ernest (batería, coros), Marta (bajo, coros, voz), Juanje (guitarra), Vitus (guitarra, coros, voz) y yo (teclas, coros, voz). Vitus y yo hemos tenido muchísima suerte con Marta, Ernesto y Juanje. Hemos congeniado muy bien desde el primer ensayo.

En Muerte De decís que habéis vuelto a desafiar el formato con una propuesta tan arriesgada como magnética: un LP de 42 minutos donde las 17 canciones se encadenan. Entre giros estilísticos y cambios de género, ¿cómo se consigue mantener la cohesión?

Principalmente a través de la historia que contamos, al final, estamos contando un cuento. Por supuesto que el trabajo de Larry a la hora de mezclar ha sido magistral, conozco pocos ingenieros que puedan recibir tanta variedad de estilos e ir puliendo poco a poco frecuencias, ganancias, reverberaciones… Hasta conseguir un producto que no suene disparatado. Por supuesto, la guinda del pastel la puso Marco A. Velasco, desde el máster a los mandos de una cinta magnética cuyo grano y calidez terminó de funcionar como un barniz sobre el resto de pigmentos.

Muerte De es un álbum conceptual. ¿Qué importancia tiene para la banda, sobre todo en la creación, el paso del tiempo?

Muchísima. Por lo menos, en esta historia, entendemos el tiempo como uno de los vectores que más se ven afectados por el amor.

¿Qué historias se cuentan en este disco?

¡Eso sería revelar demasiado! Vamos a dejar que los lectores escuchen y decidan por ellos mismos. Tampoco nos hemos esforzado mucho por escondernos detrás de metáforas e imágenes literarias.

Sois capaces de mezclar dinamismo y vulnerabilidad en una misma fórmula. ¿En qué momento te diste cuenta de que ese era el camino correcto para este disco? ¿Teníais claro desde el principio que queríais hacer un álbum narrativo, o esa estructura fue apareciendo sola al juntar los temas?

Este disco empezó a plantearse entre la banda hace cuatro años, en octubre del 2021. Es la razón de que sacáramos Ya no pesa ese año. Queríamos dejar plantada una semilla, y de algún tipo de manera, comprometernos a terminar el álbum, tardáramos lo que tardáramos.

Has logrado sonar de formas muy diferentes. Supongo que Larry habrá tenido también mucho que ver en el resultado. ¿Hasta qué punto vuestra amistad os ha sostenido en los momentos difíciles? ¿De qué manera ha supuesto un reto el disco?

Larry ha sido un elemento terriblemente necesario para la publicación de este disco, y me alegro que me preguntes por él, porque el público general no suele ser consciente de lo importante que puede llegar a ser un buen ingeniero de sonido. No solo por el sonido en este caso, sino que además nunca dejó de animarme a publicar este trabajo, cuando llegaba al estudio y todo eran malas noticias por parte de los sellos y las promotoras. Me decía siempre: «Salva, tú confía, no hay nadie que haga estas cosas, da igual que nadie lo escuche, pero esto tiene que salir». Después me daba un par de palmaditas en la espalda, nos liábamos un cigarro y seguíamos revisando mezclas. He aprendido muchísimo de él.

Mare Carrier vuelve a la escena underground con su álbum conceptual 'Muerte De' / L.O.

Algo que tu disco no esconde es tu compromiso con la honestidad. ¿Cómo ha sido llevar a cabo un proyecto bajo esta premisa? El formato de canciones entrelazadas va a contracorriente de las estrategias actuales de mercado. ¿Es una ofensiva contra la cultura predominante? ¿Desde qué punto de vista lo utilizas?

Ha sido divertido, eso desde luego. Los momentos de grabación en el local, la introducción de pequeños detalles, las investigaciones a la hora de producir con Vitus… Son momentos que nadie jamás me va a poder quitar. Diría que es una ofensiva, pero no contra la cultura, la verdad que me da bastante asco el panorama actual de la industria. Si por mí fuera, me hincharía a puñetazos con muchas personas del mundillo, pero eso no está bien, es violencia y no tiene cabida en una sociedad basada en el derecho, así que me dedico a hacer canciones y divertirme con ello. Creo que tengo bastante suerte al poder decir que, al fin y al cabo, hacemos lo que queremos.

¿Cómo gestionas el equilibrio entre la expresión artística personal y las expectativas del público y la industria? ¿La música de hoy sigue teniendo capacidad de ser motor de cambio contracultural, o se ha integrado demasiado en la cultura mainstream?

No se debería comprometer el producto artístico por lo que se pueda decir de él. Si una obra consigue arrugar narices, bien, si no, pues tampoco pasa nada. Supongo que siempre ha estado integrada, al fin y al cabo, en la cultura mainstream. La música ha estado condicionada por lo que el público ha querido desde el momento en el que Beethoven quiso trabajar como freelance, desligado de mecenas, y lo consiguió… Desde entonces, los músicos que han intentado darle la espalda al público (empezando por Schönberg y la segunda escuela de Viena) al final le han hecho un flaco favor a lo que intentaban expresar. La música al fin y al cabo no deja de ser un arte bastante universal, anclado además en unas percepciones de lo que consideramos tensión y resolución de tensión que son fácilmente constatables. Quizás la genialidad no consista tanto en querer ser el más raro del corral y componer la obra más inescuchable del mundo, mirando por encima del hombro a aquellos que no puedan terminar de escucharla, sino ser capaz de caminar esa fina línea entre el desconcierto absoluto del oído, y la seguridad y aburrimiento de lo ya conocido: ahí es donde realmente se mueven los genios.

¿Qué influencias se dejan sentir en Muerte De? ¿Cómo logras amalgamar géneros tan distintos para crear el sonido característico de Mare Carrier?

Ha sido un poco dejar que cada canción llevara el sonido del mensaje o historia que intentaba transmitir, y, al final, dejar que ese mensaje nos llevara como productores a los grupos o músicos que en ese momento estuviéramos escuchando, lo cual es un abanico bastante amplio. Los Beatles, un poco de Queen, MGMT, Nirvana, Elton John, La MODE, Wagner, The Dead Milkmen, Ween, Eagles Of Death Metal… Un poco de todo.

Ruido Subterráneo fue una iniciativa que buscaba poner el foco en el underground murciano, presentando cuatro bandas emergentes. ¿Qué tal resultó? ¿Se va a repetir?

¡Fue súper divertido! Descubrir música nueva en la Región y llevarla al público nunca está de más en esta ciudad. ¡Por supuesto que se repetirá.

Y ahora que el disco ya está en la calle, ¿cómo os planteáis el siguiente paso? ¿Estáis preparados para volver a ensayar y preparar los directos, o es casi una faena?

Nunca hemos dejado de ensayar. Cuando eres una banda, nunca sabes si te van a llamar para tocar dentro de dos semanas, y mínimo un setlist tienes que tener siempre preparado. Por ahora, estamos planificando los directos del 2026 junto a La Semilla.

Con tres discos ya en la calle y un sonido cada vez más definido, ¿hacia dónde apunta el futuro de Mare Carrier?

A seguir haciendo música, y, sobre todo, a seguir pasándolo bien, que, al final, es lo más importante.