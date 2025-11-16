Cecile McLorin, una voz que ilumina cada nota que canta

La obra de Cécile McLorin Salvant es tan rica y diversa que resulta complicado intentar delimitar su valor, enraizado en la tierra fértil del jazz, el vodevil, el blues y la música barroca. La fallecida Jessye Norman la describió como «una voz única respaldada por una inteligencia y musicalidad plenas, que iluminan cada nota que canta». De madre francesa y padre haitiano, nacida en Miami, comenzó las clases de piano a los cinco años, y a los ocho años estaba cantando con la Miami Choral Society; en el Conservatorio de Aix-en-Provence, Francia, donde estudió derecho y voz clásica, se interesó cada vez más por el jazz. Lanzó su álbum debut europeo, Cécile, en 2009.

Su carrera está respaldada por la crítica internacional y por numerosos galardones, desde el concurso Thelonious Monk en 2010 a la encuesta de la revista Down Beat y los tres Grammy consecutivos por For one to love, Dreams and daggers y The window. Después del excelente Ghost Song (2022), se esperaba con expectación su sexta entrega. Es la cantante que mejor ha ilustrado en los últimos años el dulce estado de la voz femenina en el territorio jazzístico. Llega al Cartagena Jazz con Oh snap! Sus doce composiciones originales (a las que añade una versión del éxito de Commodores Brick house) reflejan las diversas influencias de su infancia en Miami en los años 90 –bandas juveniles, grunge, música clásica y folk–; incluye temas festivos, ritmos de samba y folk más tranquilo.

La voz de Cécile McLorin Salvant es imprescindible en el panorama contemporáneo gracias a la riqueza de su mestizaje, la brillantez de su técnica y la pasión que derrocha en todos sus conciertos.

La cantante franco-estaunidense actuará hoy en El Batel a las 19.00h.