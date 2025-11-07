De Martita de Graná a Miki Dkai: el festival ‘Murcia Sonríe’ llena de humor los escenarios de la Región

Fin de semana movidito en el marco del festival ‘Murcia Sonríe’, que, como es habitual, no se limita a los escenarios de la capital del Segura. De hecho, el sábado tiene evento en San Javier y, el domingo, en Cartagena, ambos con entradas agotadas. Pero vayamos por orden...

Miki Dkai - ‘Padre de familia’

El gaditano Miki Dkai llega esta noche al Aula de Cultura de la Fundación Cajamurcia (21.00 horas) con Padre de familia, un espectáculo en el que abrirá las puertas de su hogar a los espectadores y en el que presentará a su esposa, La Pilar, y a sus encantadoras hijas. «Prepárate para descubrir la rutina de un padre rodeado de cuatro mujeres, todo con un toque de humor irresistible», señalan desde ‘Murcia Sonríe’, en cuya web todavía quedan algunas entradas a 18 euros.

Aguilera y Mení - ‘Misión: Impro-sible’

El sábado son tres los espectáculos programados; dos de ellos, en Murcia, y ambos en el Auditorio Víctor Villegas. El primero, desde las 17.30 horas, es Misión: Impro-sible, a cargo de los ‘gemelos’ –muy entre comillas– Aguilera y Mení. Juntos intentarán dar un gran golpe criminal, pero ya se puede ir adelantando, y no es ningún spoiler, que no les saldrá del todo bien... Ahora, habrá víctimas; en concreto, los del patio de butacas, porque nadie está a salvo del humor improvisado de estos dos. Tampoco en Cartagena, ya que el domingo se desplazan a la ciudad portuaria con esta misma producción y, por supuesto, un sold out tan grande como El Batel.

Martita de Graná. / L.O.

Martita de Graná - ‘¡Martita sea!’

El segundo –y el único para el que todavía quedan entradas– es ¡Martita sea!, el aplaudido show de la viral Martita de Graná, que regresa con este espectáculo «una última vez» a la capital del Segura. ¿El menú? El de siempre: humor de lo cotidiano, situaciones absurdas y remilgos los justos a la hora de hablar de temas íntimos o polémicos, como la igualdad o el cambio de paradigma del mundo de la comedia. La andaluza saltará al escenario a partir de las 21.00 horas y los tickets tienen un precio de entre 20 y 26 euros.

Pedro Ángel Roca - ‘The locos’

Y en lo que respecta al show programado en San Javier para este sábado –en concreto, para el Teatro de Invierno del Parque Almansa a partir de las 20.00 horas–, éste estará protagonizado por el murciano Pedro Ángel Roca. Él dice que lo suyo lo suyo es «comedia sin filtro, con mala leche y buen corazón», y también que todos llevamos un loco dentro, «porque en un mundo que se desmorona, la risa es trinchera». En definitiva, un monólogo solo apto para The locos.