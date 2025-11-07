Cerca de una veintena de funciones en Titeremurcia con Frau Trapp como protagonista

Hoy arranca la vigésimo cuarta edición del Titeremurcia, el Festival Internacional de Teatro de Títeres de la Región. Y lo hace con cerca de una veintena de funciones que se celebrarán en su mayoría en la capital del Segura y pedanías, pero el programa también alcanza a Molina, Águilas, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar y Jumilla.

Quizá la obra más atractiva de este primer fin de semana es Five lines, de la compañía suiza Frau Trapp, la invitada de honor de esta edición. Hablamos de un espectáculo multidisciplinar con visuales y banda sonora interpretada en directo que narra la historia de un músico en un hipotético mundo futuro de carácter distópico, en una tierra que agoniza tras el colapso climático. Se podrá ver el domingo en el Teatro Romea de Murcia a partir de las 19.00 horas, con entradas a 12 euros.

En el otro gran teatro de la capital, el Circo, Xip Xap presenta esta tarde (19.00 horas, con entradas a 6 euros) su obra Sé tortuga, una fábula familiar sobre la importancia de vivir y disfrutar de las cosas de una forma tranquila, sin prisas. Quienes asistan podrán aprovechar para ver, en el hall del TCM, la exposición Semilleros, de Periferia Teatro, fruto del trabajo de mediación artística realizado dentro del programa Expresarte (Programa de Artes Escénicas para Centros Educativos) del Área de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Murcia, desarrollado durante el curso 2024/25.

El mago de Oz de La Canica llega al Teatro Vico de Jumilla este domingo / L.O.

Otras funciones

No obstante, la programación del festival en Murcia arranca hoy a las 18.00 horas en el Centro Cultural Las Claras de la mano de Txo Titelles, que regresan con Cotón (entrada gratuita). El sábado será el turno del Teatro del Carmen y La senda del agua: la huella del Rey Lobo, que se presentará también abierta al público en el Museo de la Ciudad (18.30 horas), y a las 20.00 horas, en el Párraga, Théâtre de l’Alambre sube a la tarima del Espacio 0 su obra El domador de vientos. La entrada tiene un precio de 10 euros. Y el domingo, Larraitz Urruzola estará a las 12.00 horas en la Plaza de Julián Romea con Dona Barriga Verde.

Ella será también la que abra esta misma tarde la programación de pedanías, también con Dona Barriga Verde: a las 19.00 horas en el Centro Cultural de Lobosillo, gratis, y al día siguiente estará en el jardín del Centro Municipal de El Raal (12.00 horas). Por su parte, La Canica Teatro presentará mañana en Beniaján El mago de Oz (18.00 horas, 5 euros), mientras que Teloncillo estará el domingo en el Auditorio Municipal de Algezares con La selva (12.00 horas, 5 euros) y los citados Txo Titelles, en el de La Alberca, con Adelina y Hop (18.00 horas, 5 euros).

Fuera de Murcia

Más allá de la capital, Cacauet Teatro viajará esta tarde a Águilas para presentar en la Casa de la Cultura su espectáculo El conejito que quería bizcocho (18.30 horas, 5 euros), que también podrán disfrutar los alcazareños en el Salón de Plenos de su Ayuntamiento el sábado (19.00 horas, entrada libre) y, el domingo, está previsto que se represente también en la Casa de Cultura de San Pedro (12.00 horas, 3 euros). Por otro lado, Adelina y Hop se podrá ver también el sábado en el Teatro Villa de Molina (19.00 horas, 5 euros), y, por último, El mago de Oz de La Canica llega al Teatro Vico de Jumilla el domingo (18.00 horas, 5 euros).