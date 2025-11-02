María Galiana: "No tengo que hacer un esfuerzo extraordinario para actuar; lo cierto es que tengo facilidad"

Bautizado como el íncipit del famoso poema de Antonio Machado, Yo voy soñando caminos es un recital que recorre algunos de los más llamativos poemas en lengua castellana, seleccionados y declamados por la queridísima actriz María Galiana y acompañados de piezas musicales seleccionadas e interpretadas por el conocido barítono Luis Santana. Al piano, el maestro José Manuel Cuenca completa este trío de artistas que hoy, a partir de las 19.00 horas, se sube a las tablas del Auditorio Municipal de Calasparra.

El propio Machado, Lorca, Amado Nervo, Lope de Vega, Alberti, Benedetti... son solo algunos de los poetas que, con sus escritores, forman parte de este espectáculo, que es la culminación de un deseo personal de la popular intérprete, de 90 años. No obstante, asegura que la emoción es compartida tanto con Cuenca como con Santana, que ha actuado en los principales teatros de España y en ciudades europeas como París, Viena o Milán, interpretando obras emblemáticas bajo la dirección de reconocidos maestros y junto a figuras como Cecilia Lavilla Berganza.

Antonio Machado, Jorge Manrique, Mario Benedetti, León Felipe... ¿Cuál es el origen de este espectáculo?

Estos son una serie de recitales que venimos realizando por toda la geografía española desde hace ya cinco años, desde que salimos del confinamiento. Y tenemos varios programas: uno de ellos es este variado de poetas españoles e iberoamericanos —hay una buena selección, con textos de Juan Ramón Jiménez, García Lorca y Machado—, pero también tenemos otros, como el de los místicos, en honor a Santa Teresa y en el que también incluimos a San Juan de la Cruz y a Fray Luis de León. Luego tenemos otro de poetisas, que a mí me encanta, ya que se trata de un homenaje a tantas y tantas mujeres que han sido capaces de escribir poemas y que luego no han sido conocidas. Pero bueno, ahora estamos con este y, la verdad, tenemos muchas ganas de ir a Calasparra, porque allí no hemos estado nunca.

Supongo que el momento de hacer la selección de los poemas es complicado...

En realidad no es un proceso muy complicado. Vamos trabajando con obras completas y también selecciones de poemas (agrupados por siglos o generaciones). Por otro lado, el repertorio no es fijo, así que muchas veces cambiamos algunos textos por otros, dependiendo del lugar y del sitio donde se va a realizar el recital.

Le acompaña al piano José Manuel Cuenca y, alternando la voz, Luis Santana.

Efectivamente: es un recital que se va mezclando con los cantos del barítono Luis Santana y la música de José Manuel Cuenca, que es profesor del Conservatorio de Linares. Se crea una atmósfera muy especial con los tres en el escenario; además, se hace mucho más variado y ameno.

María, en este proyecto une sus dos pasiones: las letras y el teatro.

Tienes mucha razón. Pero a mí me gusta mucho también el cine y la música (como espectadora, desde luego). Pero es verdad que actualmente estoy totalmente inmersa en el teatro porque, además de estos recitales —en los cuales, de alguna manera, cada uno de los poemas tiene un rasgo de interpretación; porque, si no, no tiene sentido para el público venir a vernos—, además de eso, decía, estoy con una función que estrené en Avilés el pasado día 17 de octubre, Yo lo que quiero es irme a Francia, y estamos de plena gira por toda España. Vamos alternando el recital con la función de teatro.

¿Cómo decide, al final de su carrera como docente, embarcarse en la interpretación?

Yo ya fui actriz en mi época de estudiante: en el TEU, el Teatro Español Universitario. Me probé allí y, francamente, se me daba bien. Para interpretar no tengo que hacer un esfuerzo extraordinario; se ve que tengo facilidad, como también me ha gustado tantísimo la docencia y ha sido mi verdadera vocación durante tantos años. Pero es cierto que hasta que no tuve cincuenta y tantos no volví a hacer nada de actuación. Luego estuve unos años antes de la jubilación en los que participé sobre todo en películas, más que en teatro, aunque hice algunas cosas con el Centro Andaluz de Teatro, ya que estaba en Sevilla trabajando. Después, cuando me jubilé, que hace ya 25 años, ha sido cuando realmente me he desarrollado intensamente como actriz.

¿Qué supuso para usted el papel de Herminia en Cuéntame?

Fue una manera de ser muy conocida, porque está claro que si no te ven por la televisión no eres una persona famosa, esa es la verdad. Hay muchos lugares donde se ve teatro y cine, pero es que en cada casa se ve la televisión. Eso, por un lado. Y, por otro, que se me haya visto semanalmente durante 22 años todos los jueves, tanto para mí como para todos los que hemos participado en Cuéntame, nos ha dado una fama que no nos la hubiera dado ningún otro medio.