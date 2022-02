Nacido y criado en pleno centro de Murcia, cerca de la Plaza de Toros, el pintor Antonio Tapia vive en Algezares, mirando a la Sierra de la que sobresale el Santuario de la Fuensanta. Su casa es un dúplex con un pequeñito jardín y en el sótano tiene su estudio. Al llegar se levanta a saludarme cariñosamente Mónica, su pareja, bióloga y periodista especializada en medio ambiente, que está trabajando en su despacho. Bajamos y veo todo mucho más ordenado que la anterior vez que vine. Tapia me dice que ha añadido más estanterías para clasificar su obra y me enseña algunos de los trabajos de su próximo y sorprendente proyecto. Nos sentamos en torno a la mesa del ordenador, en un rincón mitad despacho y mitad zona de diseño, donde me confiesa que echa muchas horas, escribiendo, proyectando y justificando filosóficamente sus proyectos. Admiro muchas cosas de este artista: su obra, que va evolucionando desde el realismo al realismo mágico y ahora a la abstracción, su bonhomía y, sobre todo, pese a su tierna sonrisa y gran corazón, la gran seriedad con la que afronta todo lo que hace.

Me cuenta que su afición por el dibujo y la pintura le viene de niño, aunque fue a finales de siglo pasado cuando rompió con su trabajo y una anterior relación. Se sentía atrapado, no quería estar allí, y a partir de ese momento comenzó una vida nueva y, en su línea, se tomó el arte muy en serio. Contactó con el pintor Paco Serna, al que vio trabajar en su estudio y al que le agradece que le abriera los ojos. Estudió y trabajó en el Aula de Artes Plásticas, que dirigía Juan Romera, y vivió de cerca la creación de la Facultad de Bellas Artes de la Región. De aquellos tiempos, me cuenta que creó junto a otros compañeros el Colectivo XXI, en el que estuvo más de diez años organizando talleres, exposiciones y más de 100 actividades artísticas, «pero todos los colectivos, llega un tiempo en que decaen, se estancan o van perdiendo a sus miembros más activos, así que terminé tomando mi propio camino, haciendo exposiciones en bares y centros culturales», me dice.

En estos 22 años, Tapia ha participado en numerosas exposiciones colectivas, algunas de ellas que yo he tenido el honor de comisariar, como Preciosa de Murcia, en homenaje a La gitanilla, de Cervantes. Me cuenta que ahora está en una época en que se ha centrado en las muestras individuales, que le absorben todo su tiempo y energía. Le recuerdo que yo lo conocí cuando coincidíamos en algunos concursos de pintura rápida al aire libre y que luego vi su obra en salas como la Fundación Pedro Cano, con aquellas colectivas de jóvenes realistas, de Crom4, otra sociedad artística que fundó junto a Nono García, Cristóbal Pérez y Montijo: «Nos habíamos conocido en un curso de la Universidad del Mar que impartió Antonio López y nos recorrimos muchas salas de dentro y fuera de la Región. Aquello nuestro, en la época del Consejero P. A. Cruz, era como una reacción a la marginación del arte figurativo que entonces se imponía», me dice.

Tapia no necesita preguntas porque es muy comunicativo, tiene una mente muy ordenada y se nota que ha reflexionado mucho sobre su trayectoria pictórica. Así, poco a poco, me va contando cómo ha evolucionado hacia la abstracción, el intimismo y esa profundidad actual que nos hace sumergirnos en su obra. «He pasado de pintar la realidad exterior a pintar lo interior, de pintar la luz y las formas a buscar las sombras y lo difuso, de bastarme con la pintura a necesitar otros medios como la escultura o el vídeo para contar lo que hay más allá o más adentro».

Su vida tuvo otro punto de inflexión, fue el 25 de agosto de 2007, «día de San Ginés de la Jara», le digo. Tal vez por un cúmulo de trabajo, estrés y desamor, su corazón, demasiado grande, no le cupo en el pecho. «Tuve suerte de vivir enfrente del hospital, a las tres de la mañana un yonqui que por allí pululaba, me ayudó a llegar a urgencias con vida». Luego ha tenido otras operaciones, como la de una aneurisma de aorta en 2017 y desde entonces, como los coches de carga, va más a menudo que los demás a revisar la maquinaria. «No es que estuve a punto, es que morí de verdad, estuve al otro lado, me apagué, dejé de respirar y sentía cómo me estaba yendo, dulcemente. De pronto vino una enfermera que empezó a llamarme y a gritarme que no iba a consentir que yo me muriera en su turno, así que me dio pena y no quise hacerle la faena, así que decidí volver. Yo tenía los ojos en blanco, pero la vi a ella perfectamente, tal vez desde arriba, con el alma».

Tapia me cuenta sus experiencias con la muerte y con la vida, como la muerte de su madre, que se fue apagando por el alzhéimer: «Todo esto te cambia la vida, ya no eres el mismo, pero también cambia tu obra, mi arte ya no es el que era antes». A su madre, Carmen, le ha dedicado una exposición íntima, intensa, multidisciplinar e inolvidable para todo el que en ella se adentre. Después ha seguido con los misterios de la mente y las neuronas y adentrándose en un mundo microscópico ha llegado al universo. El tiempo, el espacio, la mente, la vida, la muerte, la maternidad, el origen… Tapia me habla de su obra y le digo, absorto, que debería escribir él y no yo.