La adaptación de la novela de Thomas Harris es una obra maestra indiscutible, y uno de los mejores thrillers de todos los tiempos. Hizo pleno con los Oscars más relevantes de su año, y, ante todo, marcó tendencia para siempre respecto al tono del policiaco de suspense con psicópata asesino en serie, en este caso, uno que, literalmente, se quería hacer un traje con la piel de sus víctimas. Aunque es un buen reflejo (deformado) de la patologización de antaño sobre el colectivo trans, visto hoy incomoda sobremanera, si bien Jonathan Demme se desquitaría, dos años después, con Philadelphia, importantísima película, no tanto por criterios cinematográficos, sino por cuanto tenía de desatascadora de mentalidades. En cambio, en The Silence of the Lambs, el director (apoyado en un guion perfecto salpicado de diálogos redondos) da una lección magistral de realización sin estridencias, que dejaría en evidencia, a posteriori y una vez más, a Ridley Scott, en vista de lo (poco) que este consiguió con la secuela con cuatro veces más de presupuesto.

Jodie Foster está sobresaliente (como siempre) en el rol de brillante promesa del FBI que se abre paso con tesón en un universo masculino. De hecho, tan bien está la actriz que le aguanta las (pocas) escenas a un Anthony Hopkins que compone una de las caracterizaciones más brillantes de todos los tiempos, como villano sofisticado, inteligente y manipulador, más peligroso por psicólogo que por caníbal.

El hecho de que la BSO de Howard Shore se quedase fuera de las nominaciones, me hace pensar en el nivel, posiblemente irrepetible, que había otrora en la categoría musical.