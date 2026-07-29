La Región afronta dos días de calor extremo con 38 grados, aviso amarillo y riesgo máximo de incendios

La Región de Murcia encara el tramo más duro de la semana con una combinación de calor intenso y riesgo extremo de incendios forestales. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas para este jueves y viernes en la Vega del Segura, donde los termómetros podrán alcanzar los 38 grados durante las horas centrales del día.

El aviso estará vigente entre las 13.00 y las 21.00 horas en ambas jornadas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 % de que se registren esas temperaturas máximas.

La situación se enmarca en la nueva ola de calor que afecta desde este miércoles a gran parte de España y que, según la Aemet, se prolongará al menos hasta el domingo, aunque no se descarta que pueda extenderse hasta comienzos de la próxima semana. En numerosas zonas del país se superarán los 40 grados y las noches volverán a ser especialmente cálidas, dificultando el descanso.

Mapa de avisos para este jueves / Aemet

Riesgo elevado de incendios

A este episodio de altas temperaturas se suma un riesgo muy elevado de incendios forestales en la Región. Según la previsión de la Aemet, el peligro es extremo en la comarca del Noroeste y muy alto en el Altiplano, la Cuenca de Mula y el Valle del Guadalentín. En el resto del territorio, incluida la Vega Alta-Ricote-Murcia y el litoral, el riesgo también se mantiene en niveles altos.

Ante esta situación, el Plan Infomur recuerda la importancia de extremar las precauciones y evitar cualquier actividad que pueda originar un incendio. Está prohibido hacer fuego en el monte o a menos de 500 metros de terreno forestal, así como abandonar basura o materiales combustibles. En caso de detectar humo o fuego, se debe avisar inmediatamente al teléfono de emergencias 112.

Mapa de avisos para este viernes / Aemet

Protección Civil y las autoridades sanitarias recomiendan limitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado, evitar la práctica de ejercicio físico intenso al aire libre y prestar especial atención a las personas mayores, los niños y quienes padecen enfermedades crónicas, colectivos especialmente vulnerables a las altas temperaturas.

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Con este episodio, la Región vuelve a situarse entre las comunidades más castigadas por el calor en un verano marcado por las sucesivas olas de altas temperaturas y por unas condiciones meteorológicas que incrementan el riesgo de incendios en buena parte del territorio.