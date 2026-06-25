Marta Hernández Cano

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Así han vivido los murcianos el primer día de rebajas en la Región

Comienza en Murcia la temporada de los 40 grados a la sombra, los fines de semana entre el Mar Menor y el Mediterráneo y, en paralelo, las esperadas rebajas de verano. Durante los meses de julio y agosto, los escaparates de los comercios murcianos se llenarán de carteles que anunciarán descuentos en sus productos y servicios, unas rebajas que irán aumentando de forma progresiva conforme avance la temporada.

Aunque en la Región de Murcia el periodo de rebajas comienza oficialmente el próximo miércoles 1 de julio, como viene siendo tradición en los últimos años los descuentos se han adelantado unas semanas en la mayoría de establecimientos y, durante el último fin de semana de junio, muchos ya han aprovechado para hacer sus primeras compras.

Primeras, segundas y hasta terceras rebajas

Durante los primeros días de descuentos, algunos consumidores recorren las tiendas sin la intención de comprar. Prefieren echar un vistazo y regresar días después, durante las segundas rebajas, por si el producto deseado cuenta con una mayor reducción en el precio. Otros, en cambio, salen cargados de bolsas desde el primer día, muchos bajo el pretexto de renovar el armario de verano.

Rebeca, Eva y María, tres amigas de 20 años, confiesan que, aunque cuentan con un presupuesto modesto -"Unos 80 euros para todas las rebajas"-, lo destinarán sobre todo a la compra de ropa. Otra joven, Julia, explica que no prevé gastar demasiado durante la temporada, aunque sí aprovechará para completar el armario con prendas de verano que conviene reponer de un año para otro: "Me compraré algún bañador nuevo". Confiesa, además, que prefiere la rebajas de verano a las de invierno "porque me gusta mucho más la ropa de esta temporada".

Por su parte, las hermanas Marisa y Teresa, jubiladas desde hace tres años, aprovechan el fin de semana antes de irse a la playa para echar un vistazo, aunque esperarán a que pasen las primeras rebajas. «Los descuentos siguen siendo muy modestos y los precios nos parecen caros. Volveremos más adelante, aunque nos gusta mirar», explican.

"Esperamos buenos resultados"

Desde el otro lado del mostrador, las previsiones son optimistas para esta temporada. La directora de uno de los comercios particulares situados en la Gran Vía de Murcia asegura que afrontan esta etapa "con mucha ilusión", aunque reconoce que, por las mañanas, debido al horario laboral y las altas temperaturas, la afluencia de los clientes es menor que por las tardes.

«Las primeras semanas son las más fuertes. Esperamos buenos resultados», concluye.