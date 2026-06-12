La CHS recibe de manos del Rey el reconocimiento por sus cien años de historia

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha recibido de manos del rey Felipe VI el reconocimiento concedido al organismo de cuenca con motivo de su centenario, durante el acto institucional celebrado por los cien años de la creación de las Confederaciones Hidrográficas en España.

El presidente de la CHS, Mario Urrea, fue el encargado de recoger esta distinción, que reconoce la trayectoria del organismo desde su creación y su papel en la gestión del agua en la cuenca del Segura durante el último siglo.

El acto, organizado por la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, estuvo presidido por Don Felipe, acompañado por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; la ministra de Ambiente y Energía de Portugal, Maria de Graça Carvalho; y los presidentes de las distintas Confederaciones Hidrográficas.

Reconocimiento póstumo a Manuel Lorenzo

Durante la ceremonia, el Rey también entregó un reconocimiento a la trayectoria, a título póstumo, de Manuel Lorenzo Pardo, considerado uno de los ideólogos de las Confederaciones Hidrográficas, así como la distinción por su centenario a la Confederación Hidrográfica del Ebro, recogida por su presidente, Carlos Arrazola.

En su intervención, Don Felipe subrayó que "durante este siglo las Confederaciones Hidrográficas han contribuido a la consolidación de una cultura del agua basada en la planificación, el conocimiento y la responsabilidad compartida". Asimismo, destacó que su "continuidad y proyección internacional son, probablemente, la mejor prueba de su vigencia".

La creación de las Confederaciones Hidrográficas, impulsada en 1926, supuso la puesta en marcha de un modelo pionero de gestión del agua basado en la unidad natural de la cuenca hidrográfica y en la participación de los usuarios en la toma de decisiones. Este enfoque convirtió a España en referencia internacional en materia de gobernanza del agua y constituye uno de los principios básicos de la política europea en esta materia.

En este contexto, la Confederación Hidrográfica del Segura ha desarrollado durante estos cien años funciones esenciales de planificación hidrológica, gestión y protección de los recursos hídricos, adaptándose a las distintas realidades sociales, económicas y ambientales de cada etapa.

Actualmente, la CHS continúa desempeñando estas competencias como organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General del Agua, con una visión orientada a los desafíos presentes y futuros de la demarcación hidrográfica del Segura.

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Entre estos retos figuran la atención a las nuevas demandas de agua, la protección de los ecosistemas acuáticos, la planificación frente a sequías e inundaciones y la adaptación a los efectos del cambio climático, bajo los principios de planificación, rigor técnico y participación que han marcado la historia de las Confederaciones Hidrográficas y, en particular, la del Segura.