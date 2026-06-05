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Silbatos y tambores en Murcia para denunciar la situación de los bomberos forestales

Silbatos y tambores en Murcia para denunciar la situación de los bomberos forestales

Juan Carlos Caval

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Silbatos y tambores en Murcia para denunciar la situación de los bomberos forestales

Juan Carlos Caval

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Los bomberos forestales de la Región de Murcia han vuelto a manifestarse para reclamar mejoras laborales, salariales y más medios ante el aumento del riesgo de incendios. Denuncian sueldos de unos 1.275 euros, falta de personal y problemas de conciliación, mientras el Gobierno regional asegura que mantiene abierta una negociación con los sindicatos. Más información

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