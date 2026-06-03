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Discurso de la Princesa Leonor con motivo de la entrega en Murcia de la Medalla de Oro de la Región

La princesa Leonor cerró su visita institucional a la Región de Murcia con un discurso de agradecimiento en el Palacio de San Esteban, donde recibió la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma. La heredera al trono recordó al fallecido alcalde José Ballesta, mostró su apoyo a los vecinos afectados por el incendio de Los Garres y San José de la Montaña y repasó su etapa de formación en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, con guiños al Mar Menor, la Virgen de la Fuensanta y Arde Bogotá.