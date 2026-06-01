El calor extremo en las aulas aumenta un 12% la probabilidad de suspensos

Las altas temperaturas que se están registrando en los últimos días en la Región de Murcia ya han ocasionado la suspensión de la actividad lectiva en centros educativos, concretamente en el IES Valle de Leiva de Alhama de Murcia el pasado viernes, cuando 850 alumnos fueron enviados a casa a última hora de la mañana.

Las previsiones muestran que los termómetros no darán tregua tampoco en estos próximos días y ante la realidad de que los centros educativos siguen siendo los únicos edificios públicos que carecen de aire acondicionado en su gran mayoría, la Sociedad de Pediatría del Sureste (SPE) vuelve a insistir en la necesidad de buscar soluciones.

Su presidente, el pediatra murciano Juan Antonio Ortega, recuerda este lunes que "la evidencia es clara y la ciencia nos interpela: el confort térmico en los centros escolares no es un capricho, es una cuestión de salud pública infantil".

Los especialistas en salud infantil señalan que los datos hablan por sí solos, ya que el calor extremo en el aula hace que la probabilidad de suspenso aumenta en un 12,3 % como efecto atribuible al calor excesivo en entornos en aulas sin aire acondicionado; pero también por cada 1 °C de descenso en aulas entre 20-25 °C, se incrementa un 10% en las respuestas correctas en matemáticas; los estudiantes que se sienten térmicamente cómodos obtienen hasta un 4% más de aciertos; y por cada grado de incremento, los resultados escolares caen un 0,4%.

La Sociedad de Pediatría del Sureste insiste en que en la Región de Murcia las altas temperaturas dentro de las aulas ya no son una anécdota estival, "sino una amenaza persistente y documentada contra la salud y el aprendizaje de nuestros hijos", ya que los niños son más vulnerables al calor que los adultos.

“Tienen una temperatura corporal central más elevada y un sistema de termorregulación aún inmaduro. Esto los convierte en el grupo más sensible ante temperaturas extremas. De hecho, los entornos de calor excesivo aumentan su fatiga, disminuyen su capacidad de concentración y afectan su rendimiento académico”, explican.

Víctor Marín: “Existe un protocolo que los centros pueden aplicar”

El consejero de Educación, Víctor Marín, explicaba este lunes tras el episodio registrado en el IES de Alhama por las altas temperaturas que la Consejería ha diseñado un protocolo de actuación que pueden aplicar los centros educativos y en el que se contemplan distintas medidas, como la suspensión de la actividad docente.

Marín insiste en que esta suspensión “no se trata de una protesta sino de la propia aplicación del protocolo” y achaca la situación a la ola de calor “que está viviendo la mitad sur de Europa”.

Recuerda también que el presupuesto de 2026 de la Región de Murcia (que aún no ha iniciado su tramitación al no contar el Gobierno regional con los apoyos necesarios) contempla una partida de 11 millones de euros para mejorar la climatización de los centros educativos.

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Sin embargo, de llegar a aprobarse los presupuestos, la inversión tardaría en llegar y ser una realidad de la que se beneficien los estudiantes murcianos, ya que aún no se ha determinado qué centros se beneficiarían de ella y habría que realizar un estudio previo de necesidades.