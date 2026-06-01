Aviso naranja en Murcia por calor extremo: los termómetros llegarán a los 40 grados

La Región de Murcia se prepara para una tarde de calor intenso este martes, 2 de junio. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por altas temperaturas en la Vega del Segura, donde los termómetros podrán alcanzar los 40 grados entre las 14.00 y las 20.00 horas.

Será una de esas jornadas en las que la sombra, el agua fría y evitar salir en las horas centrales del día se convertirán en casi una obligación. La probabilidad de que se alcancen estos valores se sitúa entre el 40% y el 70%, según el boletín de fenómenos adversos emitido este lunes por la Aemet.

El calor también apretará con fuerza en otras comarcas de la Región. En el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas se ha decretado aviso amarillo por máximas de hasta 38 grados, también durante la franja comprendida entre las dos y las ocho de la tarde.

En el Campo de Cartagena y Mazarrón, el aviso será igualmente amarillo, con temperaturas que podrían llegar a los 36 grados, especialmente en el interior de la comarca.

La Aemet mantiene la validez del boletín hasta las 00.00 horas del miércoles, 3 de junio. Ante este episodio de altas temperaturas, se recomienda evitar la exposición directa al sol en las horas de más calor, beber agua con frecuencia y prestar especial atención a personas mayores, niños y colectivos vulnerables.

Mapa de avisos de la Aemet, este martes / L.O.

Los termómetros bajarán ligeramente a partir del miércoles

El episodio de calor tendrá su punto álgido este martes, pero la situación tenderá a suavizarse a partir del miércoles. Según la previsión, Murcia capital pasará de los 41 grados previstos para el martes a 31 el miércoles, un descenso notable que también se dejará notar en buena parte del interior regional.

La bajada será especialmente evidente en Lorca, que pasará de 39 grados el martes a 31 el miércoles, y en Caravaca de la Cruz, donde las máximas caerán de 37 a 29 grados. En Yecla, los termómetros también bajarán de 36 a 30 grados. En el litoral, Cartagena mantendrá valores más contenidos, con 31 grados el martes y 28 el miércoles.

Noches tropicales en la capital

Pese al alivio en las máximas, las noches seguirán siendo cálidas en algunos puntos. Murcia tendrá mínimas de 20 grados tanto el martes como el miércoles, valores propios de una noche tropical, mientras que Cartagena registrará mínimas de 22 grados el miércoles y 21 el jueves.

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El jueves volverán a subir las temperaturas máximas en el interior, aunque sin alcanzar los valores extremos del martes. Murcia llegará a 33 grados, Caravaca y Yecla a 34 y 33, respectivamente, mientras que Cartagena se quedará en 26 grados. Los cielos se mantendrán en general poco nubosos, con intervalos de nubes altas y algunas nubes bajas matinales.