La Arrixaca revisa a los pacientes y descarta el uso de prótesis caducadas

Fuentes de la Consejería de Salud han señalado este martes que la investigación judicial sobre la denominada trama de las mascarillas se inició a raíz de una denuncia presentada por el propio departamento ante la Fiscalía y defienden que ahora "hay que dejar al juez que siga haciendo su trabajo".

Desde Salud insisten en que "no hay ningún dato nuevo respecto a lo que ya se ha conocido de la investigación policial y judicial" y aseguran que el Servicio de Cirugía Cardiovascular de La Arrixaca ha revisado a los pacientes y descarta que se hayan utilizado prótesis caducadas. Además, añaden que se está realizando una segunda revisión para establecer un nuevo control de seguridad.

Las mismas fuentes subrayan que todos los productos utilizados en la sanidad pública regional están autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y, por tanto, "tienen todas las garantías sanitarias".

Frente a esta versión, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha acusado al Gobierno regional de mentir sobre la trama de las prótesis y ha exigido responsabilidades políticas. "El Gobierno regional de López Miras ha mentido, el consejero de salud ha mentido y López Miras está escondido", ha afirmado.

Fernández sostiene que el informe de la UDEF confirma el uso de material caducado y no homologado en cirugías. "La Policía Nacional lo dice claro en su informe: utilizaron prótesis caducadas como si fueran nuevas en 492 cirugías para ganar 7 millones de euros", ha señalado.

La portavoz socialista ha reclamado el cese inmediato del consejero de Salud y ha anunciado que el PSOE pedirá una comisión de investigación en la Asamblea Regional. "Vamos a llegar hasta el final porque son unos hechos gravísimos", ha advertido.

Tras las declaraciones de la portavoz socialista en la Asamblea, la diputada del PP María del Carmen Ruiz Jódar ha pedido "prudencia y responsabilidad" y señala que "no existe ningún dato nuevo respecto a lo que ya se conocía de la investigación policial y judicial", al tiempo que recuerda que el Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca está llevando a cabo una revisión adicional "para reforzar las garantías y establecer un segundo control de seguridad".

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Ruiz Jódar ha criticado "el intento de algunos partidos de utilizar políticamente una investigación que sigue abierta" y ha reiterado que "el Gobierno regional continuará colaborando con la Justicia con total transparencia, priorizando siempre la seguridad de los pacientes y el correcto funcionamiento de la sanidad pública regional".