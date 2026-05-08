Vox lleva a la Asamblea la prioridad nacional en las ayudas públicas y exige arraigo verificable

Vox ha registrado una iniciativa en la Asamblea Regional con la que reclama que el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se rija por el principio de "prioridad nacional" y garantice una asignación preferente a aquellas personas que acrediten un arraigo real, duradero y verificable con el territorio.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Vox, María José Ruiz, ha defendido la propuesta al afirmar que "los españoles deben ser lo primero para cualquier gobierno de España que se precie", y ha asegurado que Vox "seguirá trabajando para que ningún español esté abandonado por culpa de la irresponsabilidad y el oportunismo del PSOE".

"Los españoles deben ser lo primero para cualquier gobierno de España que se precie", indica María José Ruiz

La iniciativa plantea establecer un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio como requisito para acceder a ayudas y prestaciones públicas. También contempla excluir del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a las personas que se encuentren en situación irregular.

Ruiz ha señalado que la propuesta tiene como objetivo "proteger a los españoles que llevan años contribuyendo y sosteniendo el sistema", frente a unas políticas que, según ha criticado, "priorizan a quienes han llegado de manera ilegal mientras miles de familias españolas tienen dificultades para acceder a recursos básicos".

El texto registrado por Vox incluye, además, la derogación o modificación de la normativa que, a juicio del grupo parlamentario, dificulte la aplicación efectiva de esa prioridad nacional. La formación plantea incluso, en última instancia, una modificación de la Ley de Extranjería.

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"Las Administraciones públicas deben garantizar que los recursos públicos se destinen en primer lugar a los españoles", ha concluido la parlamentaria.