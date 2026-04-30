La Región aprueba la nueva Orden de Vedas con medidas para recuperar la tórtola europea y la codorniz

El Gobierno regional ha aprobado la nueva Orden de Vedas de Caza para la temporada 2026-2027, que se publica este jueves en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), con un enfoque centrado en la recuperación de especies emblemáticas como la tórtola europea y la codorniz común.

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor defiende que la nueva normativa avanza hacia un modelo de caza sostenible, basado en datos científicos y criterios de conservación, que busca compatibilizar la actividad cinegética con la protección de la fauna silvestre.

Precinto digital para la tórtola europea

Una de las principales novedades afecta a la tórtola europea, cuya caza se reintroduce bajo un sistema de control adaptativo. Su aprovechamiento quedará condicionado a una tasa de extracción muy limitada y al uso obligatorio de un precinto digital, una herramienta que permitirá hacer un seguimiento en tiempo real de las capturas y ajustar las decisiones en función de la evolución de las poblaciones.

La codorniz común, por su parte, contará con una protección reforzada. La orden restringe su caza a un único día hábil durante el periodo de media veda, con el objetivo de favorecer su recuperación y garantizar la viabilidad futura de la especie.

El precinto digital permitirá hacer un seguimiento en tiempo real de las capturas de las tórtolas europeas

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, ha destacado que "esta nueva Orden de Vedas refleja el equilibrio entre tradición y sostenibilidad, apostando por una gestión basada en el conocimiento científico y en la corresponsabilidad del sector". Asimismo, ha subrayado que "la caza, cuando se regula adecuadamente, es una herramienta útil para conservar nuestros ecosistemas y garantizar su biodiversidad".

Más protección en zonas húmedas y áreas de nidificación

La normativa incorpora también nuevas medidas de protección ambiental. Entre ellas, la prohibición del uso de munición de plomo en zonas húmedas y sus proximidades, así como la creación de perímetros de seguridad en torno a áreas de nidificación de aves rapaces sensibles, como el águila perdicera, el águila real o el buitre leonado, para evitar interferencias en sus ciclos reproductivos.

La orden mantiene además el papel de la caza como herramienta de control biológico, con planes específicos para especies cuya sobrepoblación puede provocar impactos en el medio natural o en la agricultura, como el jabalí o el conejo, además de medidas para el control de especies exóticas invasoras.

Apoyo al sector cinegético

El Ejecutivo regional subraya también su apoyo al sector cinegético, formado por más de 16.300 cazadores en la Región de Murcia, al que considera un aliado en la conservación del medio natural, la dinamización del entorno rural, la prevención de daños agrícolas y la vigilancia sanitaria de la fauna silvestre.

En este sentido, Ferreira ha señalado que "el sector cinegético es un aliado imprescindible en la gestión de nuestros montes, ya que no solo contribuye al equilibrio de las poblaciones, sino que también participa activamente en su conservación y mejora".

Ferreira señala que "el sector cinegético es un aliado imprescindible en la gestión de nuestros montes"

La orden apuesta igualmente por la profesionalización del sector, con la obligatoriedad de formación específica en seguridad para los organizadores de grandes eventos cinegéticos, en colaboración con la federación regional.

Supresión de tasas en los cotos de caza

Como medida de respaldo económico, el Gobierno regional elimina además las tasas en los cotos de caza, una decisión que beneficiará a los 1.058 cotos existentes en la Región de Murcia. Según el Ejecutivo, es la primera vez que sus titulares no tendrán que abonar este importe, que hasta ahora se situaba en 0,97 euros por hectárea en caza mayor y 0,51 euros en caza menor.

La Comunidad sostiene que esta supresión supone un alivio para los gestores cinegéticos y refuerza su capacidad para seguir invirtiendo en la mejora de hábitats, el mantenimiento de infraestructuras y el suministro de recursos para la fauna.

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La medida forma parte de una estrategia de reducción progresiva de cargas iniciada en 2021, que, según el Gobierno regional, convierte a Murcia en la primera comunidad autónoma en eliminar completamente esta tasa.