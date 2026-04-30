Isabel Zapata abandona el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas: "No puedo más"

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, Isabel María Zapata (Vox), ha presentado su dimisión como concejala tras el pleno celebrado este jueves, poniendo fin a su etapa en el Consistorio torreño en medio de la controversia política y judicial.

Zapata, que fue alcaldesa del municipio entre 2017 y 2019 bajo las siglas del Partido Popular, encabezó la lista de Vox en las elecciones municipales de 2023 y formaba parte del actual Gobierno de coalición junto al PP. En el Ejecutivo local ocupaba áreas de peso como Economía y Hacienda, Recursos Humanos, Urbanismo, Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente.

Su salida se produce después de que un juzgado de Molina de Segura la investigue, junto a la también edil Amalia Pérez, a raíz de una denuncia interpuesta por el PSOE. Este contexto ha marcado las últimas semanas de su trayectoria política y ha sido determinante en su decisión de abandonar el cargo.

En una extensa carta de despedida fechada este 30 de abril, Zapata asegura marcharse “con profunda tristeza” y admite no poder continuar: “no puedo más”. La ya exvicealcaldesa defiende su actuación durante el mandato y subraya que no ha cometido "ningún delito ni irregularidad", algo que, sostiene, "se demostrará".

Zapata asegura que no tuvo responsabilidad directa en la contratación de las fiestas

La exedil denuncia haber sido objeto de un "acoso y derribo personal" durante los últimos tres años, que, según afirma, ha traspasado el ámbito político para afectar a su vida privada y a su familia. "Se han traspasado todos los límites", señala, justificando así una renuncia que define como necesaria para poner fin a una situación de "gran sufrimiento".

Zapata también responde en su escrito a las acusaciones relacionadas con la gestión de las fiestas municipales, origen de la denuncia judicial. Niega cualquier responsabilidad directa en la contratación de estos eventos y recalca que dichas competencias no estaban dentro de sus áreas de gestión. Asimismo, asegura que las acusaciones de prevaricación "son rotundamente falsas".

En su despedida, la ya exconcejal reivindica el trabajo realizado desde 2023, destacando proyectos e iniciativas impulsadas durante su etapa en el Gobierno local, y agradece el apoyo recibido por su partido, sus compañeros de corporación y los trabajadores municipales.

"Digo adiós con la conciencia tranquila y la cabeza alta", concluye Zapata, quien afirma que continuará vinculada al municipio "como una vecina más", al tiempo que confía en que la vía judicial esclarezca los hechos.