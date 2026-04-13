La cadena de gimnasios Basic-Fit alerta de una filtración de datos personales y bancarios de clientes de Murcia

La cadena europea de gimnasios low cost Basic-Fit ha comunicado a sus clientes una "descarga no autorizada de datos" que ha afectado a información personal y bancaria de usuarios, según ha informado este lunes la Asociación de Consumidores y Usuarios en Red (Consumur), que recomienda extremar las precauciones ante posibles intentos de phishing.

Según ha trasladado la propia empresa, todos los clientes afectados han recibido un correo electrónico informándoles de la incidencia. No obstante, Consumur advierte de que, tras este tipo de filtraciones, es habitual que se produzcan intentos de fraude mediante mensajes o comunicaciones que suplantan a la compañía, por lo que pide máxima cautela en los próximos días.

La filtración incluye datos como nombre y apellidos, dirección postal, correo electrónico, fecha de nacimiento, número de DNI y teléfono, además de información bancaria, entre ella el número de cuenta y la titularidad de la misma, así como otros datos relacionados con la suscripción al servicio.

Basic-Fit ha precisado, sin embargo, que no se ha accedido ni a copias del documento de identidad ni a las contraseñas del área de cliente.

La empresa asegura que ya ha activado las medidas de seguridad oportunas y que ha comunicado el incidente a las autoridades competentes.

Consejos para los afectados

Ante esta situación, Consumur recomienda a los usuarios afectados desconfiar de cualquier mensaje sospechoso recibido por correo electrónico, SMS o cualquier otra vía, especialmente si solicita datos personales, bancarios o el acceso a enlaces externos.

Basic-Fit ha habilitado información más detallada sobre lo ocurrido en el apartado de Atención al Cliente de su página web. Además, Consmur ha puesto sus canales a disposición de los afectados o de quienes deseen ampliar información, a través de su portal web y de su Teléfono de Atención al Consumidor y Usuario (968 22 30 82).

Siete centros en la Región

Basic-Fit cuenta actualmente con siete gimnasios operativos en la Región de Murcia, aunque la cadena tiene además una próxima apertura anunciada en la capital, por lo que su red alcanzará los ocho centros en la comunidad. En estos momentos, la firma dispone de instalaciones en los municipios de Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura.

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En concreto, Basic-Fit tiene tres gimnasios abiertos en Murcia y otro más anunciado como próxima apertura, además de dos centros en Cartagena, uno en Lorca y uno en Molina de Segura, según figura en el buscador oficial de clubes de la compañía.