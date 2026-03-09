La Manga Club reunirá a chefs con estrella Michelin en el ciclo ‘Noches de alta cocina’

La Manga Club acogerá a lo largo de este año el ciclo 'Noches de alta cocina', una serie de seis encuentros gastronómicos que reunirá a varios chefs destacados del panorama culinario nacional. Reconocidos por la Guía Michelin y la Guía Repsol, los cocineros invitados elaborarán durante una noche menús especiales en las cocinas del complejo turístico situado en el litoral de Cartagena.

La iniciativa arrancará el próximo 12 de marzo con la participación de María Gómez, chef del restaurante Magoga de Cartagena, distinguido con una estrella Michelin y dos soles Repsol. La cita se celebrará en el restaurante gastronómico Amapola, donde la cocinera ofrecerá un menú degustación de nueve pases con maridaje.

Los cocineros invitados elaborarán durante una noche menús especiales en las cocinas del complejo turístico

Gómez dirige Magoga junto a Adrián Marcos y ha desarrollado una propuesta culinaria vinculada al territorio y a los productos de la Región de Murcia. Su cocina se inspira en el entorno del Mar Menor, con el atún como uno de los ingredientes destacados, así como en productos de la huerta de secano y carnes tradicionales como el chato murciano o el cordero lechal del Parque de Palenque. También tienen presencia en su carta los arroces elaborados con arroz bomba de Calasparra.

Cocineros participantes en el ciclo 'Noches de alta cocina' de La Manga Club / KIKAZARU

La segunda cita del ciclo llegará el 10 de abril con Borja Aldea, chef del restaurante Reina XIV, situado en La Granja de San Ildefonso (Segovia) y distinguido con un Sol Repsol, además de estar recomendado por la Guía Michelin. Su propuesta gastronómica se inspira en el entorno histórico del Real Sitio y en el recetario de la corte de Felipe V, reinterpretado con productos locales y de temporada.

El programa continuará durante los próximos meses con otros cocineros del panorama nacional. El 15 de mayo participará Sara Ferreres, jefa de cocina de Taller Arzuaga (Valladolid), con una estrella Michelin y una estrella verde Michelin. Tras el verano, el 25 de septiembre, será el turno de Iván Cerdeño, chef de El Cigarral del Ángel (Toledo), distinguido con dos estrellas Michelin.

El ciclo continuará el 16 de octubre con Miguel Hernández, del restaurante Por Herencia (Murcia), reconocido con un Sol Repsol y recomendado por la Guía Michelin, y concluirá el 5 de noviembre con Juan Guillamón, chef del restaurante Almo (Murcia), que cuenta con una estrella Michelin y dos soles Repsol.

Noticias relacionadas

Con este programa, La Manga Club incorpora a su calendario una propuesta centrada en la cocina de autor, que reunirá a chefs de diferentes puntos del país para presentar sus elaboraciones en el complejo durante varias jornadas a lo largo del año.