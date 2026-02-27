Sanidad
La UMU sitúa a tres titulaciones entre las mejores notas del examen para elegir especialidad sanitaria
Biología, Enfermería y Química colocan a egresados de la UMU entre los diez primeros en las pruebas sanitarias
El Ministerio de Sanidad ha publicado la relación provisional de resultados de las pruebas selectivas de 2025 para el acceso a la Formación Sanitaria Especializada 2026, celebradas el pasado 24 de enero. A nivel nacional, el 99,19% de los aspirantes (30.170 de los 30.416 presentados) ha superado el examen, con una destacada presencia femenina (74,03%).
En el caso de la Universidad de Murcia (UMU), la institución logra situar a titulados entre los diez mejores números de orden en varias especialidades. En Biología, la UMU ocupa el segundo puesto nacional; en Enfermería, figura en la octava posición; y en Química, aparece en quinto lugar dentro del ‘top 10’ de mejores resultados provisionales.
En Medicina, la titulación con mayor número de plazas ofertadas (9.276) y aspirantes presentados (15.283), los primeros puestos han sido para universidades como Rovira i Virgili, Complutense o Granada. No obstante, los resultados definitivos no se conocerán hasta finales de marzo, cuando el Ministerio publique la relación oficial.
A nivel global, por titulaciones, Medicina registró una tasa de aprobados del 98,68%; Enfermería, del 99,86%; Farmacia, del 99,92%; Psicología, del 99,40%; Biología, del 99,38%; Química, del 99,60%; y Física, del 98,87%.
Estos datos provisionales consolidan la presencia de la Universidad de Murcia entre las instituciones con mejor rendimiento en las pruebas de acceso a la especialización sanitaria, en un proceso altamente competitivo que determinará la elección de plaza en los próximos meses.
