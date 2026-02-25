Los psicólogos, una boya a la que agarrarse ante las enfermedades crónicas

Cardiopatías, diabetes, cáncer, párkinson o dolor crónico. Todas son enfermedades distintas, pero quienes las sufren tienen en común el miedo inicial que sintieron tras el diagnóstico y las metas que tienen que ir superando en su día a día por los obstáculos propios que van surgiendo. Para ello, para hacer frente a situaciones que afectan a su estado anímico, como la ansiedad o la tristeza, y a sus altibajos físicos, los psicólogos murcianos reivindican su papel como apoyo a estos pacientes crónicos.

Así lo hicieron ayer durante la mesa debate organizada por el Colegio de Psicología de la Región de Murcia bajo el título 'Más allá del diagnóstico: la psicología en la enfermedad crónica' con motivo de la celebración de su patrón, Juan Huarte de San Juan.

El encuentro contó con la participación de distintos psicólogos que trabajan en su día a día con pacientes crónicos y quienes expusieron los miedos y las situaciones que en muchas ocasiones llegan a desbordar a estos enfermos, un debate que estuvo moderado por la vicedecana del Colegio de Psicología, Elena Navío, y que abrió la decana, Pilar Martín.

Martín reconoció que todas estas enfermedades crónicas "nos obligan a ampliar el foco", ya que "son procesos biológicos que interfieren en las emociones y nos lleva a comprender la salud como un sistema interconectado en el que la alteración de un ámbito afecta a los demás".

Por lo que alentó a los presentes a ver la enfermedad crónica más allá del tratamiento médico, "es necesario poner el acento en el bienestar psicológico", dijo.

Margarita Villanueva, psicóloga de Todo Corazón, expuso que en el diagnóstico de las cardiopatías congénitas en bebés "el primer soporte y asesoramiento que debemos hacer es a los padres", aunque con el paso de los años su trabajo se dirige más a adolescentes y adultos.

"Cuando el dolor acecha, los cimientos de la persona se tambalean"

Por su experiencia, los pacientes tienen que pasar un duelo de sí mismos, duelo que se da cuando al deportista le dicen que tiene que dejar el deporte o cuando un chico joven deja de salir con sus amigos porque se encierra en su burbuja. "En esos momentos tienen que pasar por todas las fases: negación, rabia, tristeza o culpa", un proceso en el que deben estar acompañados por un psicólogo.

El caso de la diabetes no es muy distinto. María López, psicóloga de Adirmu y paciente diabética desde los 10 años, afirmó que "los niños son nuestra población más vulnerable, lo que hace que sean los padres los primeros en llegar angustiados". Al tiempo que apuntó que cada enfermedad crónica tiene un apoyo psicológico distinto.

El dolor también está considerado una enfermedad y con él tienen que lidiar todos los días a todas horas los pacientes con dolor crónico. Lorena Belmonte, de la Sociedad Murciana del Dolor, explicaba este martes que según la OMS -Organización Mundial de la Salud-, el dolor puede llegar a ser un problema de salud pública en los próximos años e insistió en la importancia de tratar a estos pacientes, ya que "cuando el dolor acecha, los cimientos de la persona se tambalean".

Los psiconcólogos estuvieron representados en el encuentro del Colegio Oficial de Psicología a través de Ángeles Carrasco, profesional de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Desde su perspectiva, el cáncer no es solo una enfermedad, "es una experiencia asistencial que afecta a todos los ámbitos de la vida del paciente".

La importancia de los psicólogos también está presente en la vida de los pacientes con párkinson, a quienes ayuda cada día Míriam López, psicóloga de ON-OFF Parkinson. Esta profesional recordaba que esta es la segunda enfermedad neurodegenerativa con mayor prevalencia, tras el alzhéimer, lo que les lleva a que en muchos casos estén acompañando a los afectados durante más de veinte años.

La jornada del patrón de los psicólogos murcianos finalizó ayer con la entrega de distinciones a aquellos colegiados que conmemoran su 25 aniversario.