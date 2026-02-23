Conmemoración
Las Fuerzas Paracaidistas del Ejército de Tierra cumplen 72 años
Durante el acto se entregó el premio Caballero Almogávar de Honor al presidente del Grupo Sureste de seguridad, Raúl Colucho
L.O.
Tal día como hoy, pero en 1954, los componentes del primer Curso ‘Paracaidista del Ejército de Tierra’, pertenecientes a la recién creada I Bandera, al mando del comandante Pallás, realizaban su primer salto en la Escuela Militar de Paracaidismo de Alcantarilla, en Murcia, comenzando así la andadura de las Fuerzas Paracaidistas del Ejército de Tierra en España.
Para conmemorar este LXXII aniversario de la creación de las Fuerzas Paracaidistas del Ejército de Tierra (ET), el Regimiento de Infantería ‘Zaragoza’ nº 5 de Paracaidistas, encuadrado en la Brigada ‘Almogávares’ VI de Paracaidistas (BRIPAC), organizó ayer un acto en el Acuartelamiento ‘Santa Bárbara’ en Javalí Nuevo, presidida por el Teniente General, Comandante del Mando de Operaciones, José Antonio Agüero Martínez.
La Parada Militar fue liderada por el Teniente Coronel Jefe de la Bandera ’Ortiz de Zárate’ III de Paracaidistas, Iván San Miguel López, y formada por su Plana Mayor de Mando, el Guion del BRIPAC 5, Abanderado y escoltas, Escuadra de Gastadores, Compañías y Banda de Guerra.
Condecoraciones
Durante dicho acto se procedió a la imposición de condecoraciones al personal distinguido, diversos premios y distinciones a personal de la Unidad y ajeno a ella que se ha distinguido por su apoyo a las Fuerzas Paracaidistas del ET y se rindió homenaje a todos aquellos que dieron su vida por España. En concreto, se otorgó el nombramiento de Caballero Almogávar Paracaidista de Honor al empresario Raúl Colucho, presidente del Grupo Sureste de seguridad y antiguo soldado de la Brigada Paracaidista.
Una vez retirada la Fuerza, se llevó a cabo un lanzamiento paracaidista en apertura manual desde un avión C-212 ‘Aviocar’ de la Base Aérea de Alcantarilla, perteneciente al Ejército del Aire y del Espacio.
