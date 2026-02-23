Antonia Martínez, la centenaria de Cartagena que ha participado en la videollamada más longeva del mundo

Antonia Martínez, vecina de Cartagena y de 100 años, ha representado a la Región de Murcia en la videollamada más longeva del mundo, un encuentro que reunió a un centenario por cada comunidad autónoma. La iniciativa, impulsada por la startup española Maximiliana, especializada en móviles para personas mayores, buscaba demostrar que la tecnología puede reducir la brecha digital y acercar a quienes más lo necesitan.

Lo que comenzó como un homenaje a los centenarios de España terminó convirtiéndose en un hito inédito: 17 personas con una edad media de 103 años sumaron 1.757 años de vida en una misma videollamada. Nunca antes se había reunido a tantos centenarios en un encuentro virtual.

Videollamada de centenarios organizada por la startup Maximiliana / L.O.

La conexión arrancó con la presentación de cada participante, en un recorrido que fue desde los 100 años de Maria Paquita, de Cataluña, la más joven del grupo, hasta los 111 de Sor Rosario, de Cantabria, una de las personas más longevas del país. La sesión dejó momentos entrañables, recuerdos de juventud y alusiones a los bailes de antaño, en un simbólico repaso a más de un siglo de historia.

Los momentos más emotivos de Antonia

En representación de la Región de Murcia, Antonia compartió algunos de los recuerdos más significativos de su vida, como el día de su boda o el nacimiento de sus hijos y nietos. Acompañada por uno de sus hijos, recibió una placa conmemorativa personalizada por su participación en este récord.

Para hacer posible el encuentro, la empresa organizadora envió a cada participante un dispositivo adaptado, diseñado específicamente para facilitar su uso a personas mayores y permitir la conexión de forma sencilla.

Con esta iniciativa, Maximiliana, startup fundada en 2020 tras la experiencia personal de su creador, que no podía comunicarse por teléfono con su abuela, pretende reivindicar que la tecnología no entiende de edad. Actualmente, más de 4.000 personas mayores en España utilizan este dispositivo para mantenerse en contacto con sus familias.