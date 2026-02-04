Este es el estado de las reservas de los pantanos de la cuenca del Segura

Las lluvias de las últimas semanas han dado un respiro a la cuenca del Segura, cuyas reservas han logrado superar la media de la última década, un dato poco habitual en uno de los sistemas hídricos más tensionados del país. En solo siete días, los embalses del Segura han ganado 46 hectómetros cúbicos, hasta situarse en 354 hm³, por encima de los 337 hm³ que marca la media de los últimos diez años.

Pese a este repunte, la cuenca del Segura continúa siendo la más deficitara de España. Actualmente almacena el 31,1 % de su capacidad total, tras un incremento semanal del 4,1 %, según los datos difundidos este martes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Es, de hecho, la única cuenca peninsular que se mantiene por debajo del 54 % de llenado.

Situación del resto de embalses españoles

El contraste con otras demarcaciones es notable. Mientras el Segura avanza de forma moderada, la reserva hídrica nacional ha registrado el mayor aumento semanal desde que existen registros (1988), impulsada por las precipitaciones generalizadas en toda la península. En conjunto, los embalses españoles almacenan 37.706 hm³, el 67,3 % de su capacidad, tras sumar 4.516 hm³ en una sola semana, lo que supone un incremento del 8,1 %.

Las lluvias elevan los embalses del Segura por encima de la media de la última década

En este contexto, nueve cuencas superan ya el 70 % de llenado y tres rebasan el 90 %, con subidas especialmente intensas en el Cantábrico oriental (22 %), Miño-Sil (15,9 %), Guadalete-Barbate (10,8 %), Tajo y Guadalquivir (ambas con un 9,4 %). También han experimentado aumentos significativos las cuencas de Galicia Costa, Duero y Guadiana.

El Segura, junto al Júcar, se sitúa entre las cuencas con incrementos más moderados. La demarcación del Júcar ha aumentado sus reservas un 1,4 % en la última semana y se encuentra al 54,4 % de su capacidad, con 1.548 hm³, una cifra que mejora tanto los datos del año pasado como la media de la última década.

Estado de los Embalses / Miteco

A escala nacional, el volumen embalsado actual supera en 5.022 hm³ al registrado hace un año por estas fechas y se sitúa 8.042 hm³ por encima de la media de los últimos diez años, lo que confirma el impacto positivo de las lluvias. No obstante, en el caso del Segura, los expertos recuerdan que, pese a la mejora coyuntural, la cuenca sigue dependiendo de una gestión extremadamente ajustada para garantizar el suministro a medio y largo plazo.