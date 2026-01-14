Sanidad
Los hospitales de la Región necesitan donaciones urgentes de sangre de varios grupos
Faltan especialmente los grupos 0+, 0-, A+ y B-, según el Centro Regional de Hemodonación
El Centro Regional de Hemodonación ha reiterado este miércoles un llamamiento urgente a la donación de sangre ante la escasez de reservas en los hospitales de la Región de Murcia, especialmente en los grupos 0+, 0-, A+ y B-, que presentan una situación más crítica.
Desde el organismo sanitario se solicita a los donantes de estos grupos que acudan a donar con carácter inmediato, mientras que las personas con sangre A- y AB- pueden hacerlo en un plazo de dos o tres días. En el caso de los grupos B+ y AB+, la donación puede realizarse de manera habitual.
Requisitos
Para donar sangre es necesario cumplir una serie de requisitos básicos: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no padecer anemia, residir en España y encontrarse en buen estado de salud.
Las donaciones pueden realizarse en el punto fijo del Centro Regional de Hemodonación, ubicado en el Paseo de Garay, 2, de Murcia, abierto hasta las 20.30 horas, así como en el hospital Santa María del Rosell de Cartagena, en horario de 15.00 a 21.00 horas.
Además, durante esta jornada se han habilitado varios puntos móviles de extracción: de 9.30 a 14.00 horas en el salón de actos del hospital Virgen de la Arrixaca y en el CIFP Hostelería y Turismo de Cartagena; y de 17.00 a 21.00 horas en el centro de salud Cieza Este y en el consultorio médico de La Algaida.
