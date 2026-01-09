Llega el viento fuerte a la Región de Murcia: aviso amarillo y cambios en las temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por viento este viernes en el Altiplano y el Noroeste de la Región de Murcia, donde se esperan rachas de hasta 70 kilómetros por hora de componente oeste.

Según el parte meteorológico, el episodio de viento comenzó a las 00.00 horas y se mantendrá activo hasta las 16.00 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. Durante la jornada se registrarán intervalos de cielos nubosos, con nubes bajas en zonas de sierra y nubes altas en el resto del territorio. Las temperaturas subirán en general, salvo las máximas en el Noroeste, donde podrían descender ligeramente.

En cuanto a las temperaturas previstas para este viernes, se esperan máximas de 18 grados en Murcia, 17 en Cartagena y Lorca, 14 en Caravaca de la Cruz y 12 en Yecla.

Fin de semana con frío nocturno y heladas en el interior

El sábado estará marcado por intervalos de nubes altas y nubosidad baja matinal en las sierras, con pocos cambios térmicos y heladas débiles en el Noroeste. Las mínimas bajarán hasta los 0 grados en Caravaca y los 3 en Yecla, mientras que los vientos soplarán flojos del noroeste.

El domingo se espera una jornada más estable, con cielos poco nubosos y ascenso de las temperaturas máximas en el interior, aunque persistirán heladas débiles en zonas de sierra. Los vientos serán flojos y variables.

Ascenso térmico generalizado el lunes

La próxima semana comenzará el lunes con cielos nubosos, predominando la nubosidad alta, y un ascenso generalizado de las temperaturas en toda la Región. Murcia alcanzará los 17 grados, mientras que Yecla, Caravaca, Lorca y Cartagena rondarán los 16 grados de máxima.