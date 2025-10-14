Cartagena refuerza las medidas de control de mosquitos tras la DANA

El área de Sanidad del Ayuntamiento de Cartagena, a través de la empresa concesionaria del servicio de control de plagas, ha reforzado las actuaciones de control de mosquitos para prevenir su proliferación a raíz de la DANA que ha afectado este fin de semana al municipio.

Las lluvias intensas han generado una gran acumulación de agua estancada en diferentes puntos, como es el caso de ramblas, humedales, solares, rejillas, imbornales y otras zonas embalsables, lo cual favorece la aparición de mosquitos.

El edil de Sanidad, Gonzalo López Pretel, explicó que para prevenir esto, se están intensificando los tratamientos larvicidas mediante el uso de productos biológicos, que impiden la eclosión de las larvas y garantizan un control eficaz y respetuoso con el medio ambiente.

Desde el Ayuntamiento se recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para evitar focos de cría en propiedades privadas. En esta línea, se recomienda a los vecinos y vecinas que adopten las siguientes medidas:

Revisar y vaciar los recipientes que puedan acumular agua (cubos, maceteros, bebederos, juguetes, etc.).

Mantener limpias y desecadas fuentes, piscinas fuera de uso o en mal estado, bidones, lonas cubrepiscinas, etc....

Vigilar patios, terrazas, parcelas y jardines para eliminar cualquier punto con agua estancada.

Cabe recordar que las temperaturas suaves y el agua retenida favorecen el desarrollo de larvas que, al eclosionar, pueden convertirse en un problema de molestias y salud pública.