Abrazos y besos sentidos, risas, llantos y mucha felicidad entre dotación del buque de acción marítima (BAM) "Furor" (P-46) y sus familiares que los recibían en el muelle Juan de Borbón del Arsenal de Cartagena esta mañana después de haber vuelto de una misión en la que han pasado cuatro meses desplegados en la costa africana y el Golfo de Guinea sin pisar tierra.

El comandante del "Furor", capitán de corbeta Diego Mejías Mendoza, está muy satisfecho por el trabajo realizado en esta misión, pero admite que las estrictas medidas preventivas contra la covid-19 han puesto a prueba a su dotación, formada por 54 personas. "El despliegue ha sido un éxito, pero lo peor (que me lo voy a llevar conmigo) es que no les he permitido salir a tierra durante los cuatro meses. El barco ha sido nuestra casa. Tengo miembros que han perdido hasta 20 kilos", afirma. El comandante indica que una de las zonas de esparcimiento en el buque, de 94 metros de eslora y 14 de manga, era el gimnasio. Lugar donde los marineros han matado el aburrimiento y por eso muchos han perdido tanto peso.

El almirante de Acción Marítima, vicealmirante Juan Luis Sobrino Pérez-Crespo, recibía el buque y confirmaba que la "misión ha sido dura por las restricciones del covid". A lo que hay que añadirle su prolongación de tres a cuatro meses de despliegue. "Diferentes asociaciones de pescadores y de la marina mercante pidieron ampliar su servicio para cubrir el periodo de verano en esa zona peligrosa. El 90% de los secuestros que se produjeron en la mar fueron en el Golfo de Guinea", explica el almirante Sobrino.