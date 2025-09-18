Aparece frente al Big Ben un mensaje que compara a Murcia con Londres: "No está mal. Pero Murcia es más bonita"
"Visto en Londres"
La cuenta Murcia Notificaciones se ha hecho eco de una fotografía curiosa que rápidamente ha capturado rápidamente del ecosistema murciano en redes sociales.
En la imagen se observa la icónica torre del Big Ben de Londres al fondo, mientras que en primer plano destaca una farola repleta de pegatinas donde una en particular se lleva todo el protagonismo.
Se trata de una etiqueta de fondo granate y letras amarillas que reza: “No está mal. Pero Murcia es más bonita”, acompañada del escudo de la Región de Murcia. El autor de la pegatina es desconocido, pero la imagen ya circula como un guiño entre la ironía y el orgullo regional.
El mensaje subraya el orgullo murciano frente a la belleza de uno de los monumentos más visitados y fotografiados del mundo con la intención aparentemente evidente de poner en contraste dos lugares tan distintos como Londres y Murcia, mezclando el humor con reivindicación identitaria.
