Si hay un concurso que sigue manteniendo a millones de espectadores pendientes del televisior todas y cada una de las tardes ese es Pasapalabra.

Desde su llegada a Antena 3 hace ya casi dos décadas, el programa que ahora presenta Roberto Leal se ha ido consolidando como un éxito con audiencias fieles que disfrutan del duelo de conocimientos, la emoción de El Rosco y el carisma tanto de los concursantes como de los invitados.

El formato, que en su día arrasó en Telecinco con Christian Gálvez al frente, ha encontrado una nueva vida en Antena 3, y ha conseguido que la cadena dominara la franja de la tarde junto a El Hormiguero.

Con premios millonarios en juego y participantes que se convierten en auténticas estrellas televisivas, Pasapalabra ha sabido mantener su esencia mientras sigue sorprendiendo a la audiencia con momentos inesperados y enfrentamientos de alto nivel.

El duelo entre Manu y Rosa llega al límite

En los últimos meses, dos concursantes han llevado la emoción de Pasapalabra al máximo nivel: Manu y Rosa. Ambos han protagonizado enfrentamientos memorables en El Rosco, acumulando victorias y acercándose cada vez más al ansiado bote, que ya supera los 1,2 millones de euros.

En la última entrega del programa la tensión se podía cortar con un cuchillo. Manu comenzó la ronda con un ritmo imparable, consiguiendo una ventaja notable frente a su rival. Con 22 aciertos en su marcador, decidió arriesgarse para intentar llevarse el bote, pero un fallo inesperado lo dejó sin opciones.

Rosa, por su parte, tuvo un inicio más complicado. Un par de errores consecutivos la alejaron del triunfo, pero su tenacidad la llevó a una remontada épica que mantuvo a los espectadores en vilo hasta el último segundo.

El momento clave del duelo llegó cuando Manu, tras una actuación brillante, respondió correctamente a una palabra que le aseguró la victoria en la ronda. Con su respuesta, logró imponerse en el enfrentamiento del día, aunque sin llevarse el bote acumulado.

El presentador, Roberto Leal, no pudo evitar felicitar a ambos concursantes por su espectacular rendimiento: "Son auténticos artistas de los conocimientos". Mientras el público celebraba el emocionante desenlace, Manu reconoció que el reto no había sido nada fácil: "Me la he jugado porque quería intentarlo, pero ha sido muy complicado".

Con esta nueva victoria, Manu sigue en la carrera por el gran premio de Pasapalabra, pero Rosa continúa demostrando que no se dará por vencida tan fácilmente.