En su 30 aniversario, la UCAM inicia el curso en Murcia, Cartagena y Madrid

Más de 100.000 alumnos se han formado durante estos años en la Universidad Católica San Antonio, siendo el fruto de su éxito. La institución está a la cabeza de España en empleabilidad, posicionándose entre las universidades más destacadas del país en cuanto a calidad formativa. Esto es consecuencia del trabajo desarrollado durante estos años y los sólidos cimientos sobre los que en noviembre de 1996, se constituía la UCAM, con un modelo inspirado en las universidades anglosajonas. Un año después de su fundación, en octubre de 1997, comenzaron las clases los 660 primeros alumnos con una oferta académica de 10 grados. Este curso se superarán los 23.000 en sus 11 facultades, con más de un centenar de títulos oficiales.

Nuevos títulos

El grueso de los estudiantes de los campus de Murcia y Cartagena han comenzado las clases esta semana, a los que se sumarán los de nuevo ingreso la próxima. Entre las novedades de este curso está la ampliación de la oferta formativa, con la incorporación del Grado en Ciencia de Datos y cuatro másteres universitarios, los de Docencia Superior Universitaria, Neuroeducación, Inteligencia Artificial y Asesoría Jurídico-Laboral. Además, este curso también se recordará porque será cuando Cartagena gradúe a sus primeros médicos formados por la UCAM, a lo que se suma que el campus estrena instalaciones de la Facultad de Enfermería.

Estudiantes de 1º de Medicina durante el acto de bienvenida, en el Templo del Monasterio de los Jerónimos, en Murcia. / UCAM

Comienzo de las clases en Torrejón

La Universidad ha vivido este miércoles un momento histórico con el inicio de la actividad académica en el nuevo Campus en Madrid, que recibía a sus primeros estudiantes de los grados en Enfermería, Psicología y Fisioterapia. Con más de 11.500 m² distribuidos en dos edificios y una inversión de 20 millones de euros, el Campus de la UCAM en Torrejón de Ardoz, reforzado con la alianza estratégica con el Comité Olímpico Español, cuenta con laboratorios, salas de simulación, aulas especializadas y espacios pensados para una formación eminentemente práctica. Todo ello reproduce el modelo educativo que distingue a la Católica por ofrecer acompañamiento tutorial (académico y personal), formación en valores a la luz del humanismo cristiano, investigación básica y traslacional -enfocándose en conectar el laboratorio con la práctica clínica-, apoyo al deporte desde la base y un contacto continuo con el entorno profesional. Su modelo permite al alumnado completar sus estudios de manera integral, adquiriendo competencias tanto profesionales como personales para insertarse en el mundo laboral en las mejores condiciones.

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El Campus de Cartagena, que graduará este curso a sus primeros médicos, también ha retomado las clases. / UCAM

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