La UCAM amplía su oferta con el Grado en Ciencia de Datos y cuatro másteres

La Universidad Católica San Antonio comenzará el próximo curso 2026-27 con novedades. Al inicio de la actividad académica en su Campus de Madrid se suma la ampliación de su catálogo de títulos con el Grado en Ciencia de Datos, diseñado específicamente para responder a un mercado laboral en pleno cambio y crecimiento, que demanda profesionales capaces de transformar grandes volúmenes de datos en conocimiento útil para empresas, instituciones y organizaciones.

Este nuevo título, integrado en la Escuela Politécnica Superior de la UCAM, se impartirá en modalidad presencial en el Campus de Murcia y virtual, lo que permite adaptarse a distintos perfiles de alumnado y facilitar la conciliación con la vida laboral o familiar. A través del Grado en Ciencia de Datos, el estudiante aprenderá a analizarlos, interpretarlos y gestionarlos, aplicar metodologías avanzadas de ciencia de datos e inteligencia artificial, diseñar sistemas informáticos y bases de datos, y comunicar resultados de forma eficaz para facilitar la toma de decisiones. Tanto este grado como los cuatro postgrados que la UCAM tiene previsto impartir el próximo curso ya cuentan con la autorización del Ministerio y en breve pasarán por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para su aprobación definitiva.

Salidas laborales

Estos profesionales desarrollan su trabajo como científicos, analistas, ingenieros o arquitectos de datos. Es por ello que su plan de estudios incluye conocimientos en matemáticas, estadística, programación, sistemas, bases de datos, aprendizaje automático, visualización, procesamiento de lenguaje natural, cloud, tratamiento de imágenes, ética y aspectos legales vinculados al uso de datos e IA. El grado incorpora una visión integral del uso responsable de la tecnología, trabajando competencias relacionadas con la ética, la normativa y los aspectos legales del tratamiento de datos y la inteligencia artificial.

Especialista en Big Data o IA

Uno de los principales atractivos del título es que permite al alumno especializarse a través de dos menciones: en Big Data, profundizando en áreas como implantación de modelos analíticos, metodologías de ciencia de datos, inteligencia de negocios, arquitecturas IoT, gobierno y gestión de datos, despliegue de aplicaciones Big Data y procesamiento en paralelo, o en Inteligencia Artificial, abordando contenidos como robótica y automatización, percepción avanzada, nuevas técnicas de IA, metodologías ágiles, mundos virtuales, visión artificial, infoagricultura y bioinformática.

Nuevos Másteres Universitarios

Docencia Superior Universitaria

Máster en Docencia Superior Universitaria / UCAM

En modalidad online, este nuevo Máster Universitario de la UCAM tiene como objetivo garantizar las competencias necesarias para ejercer con excelencia y responsabilidad la labor docente desempeñando las tareas de gestión y de calidad inherentes a la labor profesional, así como el desarrollo de la investigación. Se imparte bajo un enfoque multidisciplinar y actual, permitiendo al estudiante adquirir conocimientos teóricos y prácticos, con un claustro docente implicado al 100% con el alumnado.

Neuroeducación

Máster en Neuroeducación. / UCAM

En el ámbito de la Educación, la Católica impartirá -online- el próximo curso esta formación especializada para comprender cómo intervienen los procesos cerebrales, cognitivos, emocionales, sociales y motores en el aprendizaje, y así diseñar propuestas educativas fundamentadas. Abarca los procesos atencionales y las funciones ejecutivas, la inteligencia emocional y social, el neuroaprendizaje, la neurodidáctica, el neurodesarrollo a lo largo de la vida, la neurotecnología, la neuromotricidad y la respuesta educativa ante los trastornos del neurodesarrollo.

Inteligencia Artificial

Máster en Inteligencia Artificial. / UCAM

A través de su Escuela Politécnica Superior, la UCAM impartirá en modalidad online este postgrado con contenidos alineados con áreas estratégicas como IoT, Cloud & Edge Computing, aceleración HPC/GPU y ética de la IA. Combina formación avanzada en fundamentos de la IA, preparación de datos, Machine Learning, Deep Learning, HPC aplicado al Deep Learning, visualización de datos, Cloud, Edge Computing e Internet of Things, lo que permite adquirir una visión completa del ciclo de vida de los modelos inteligentes.

Asesoría Jurídico-Laboral

Máster en Asesoría Jurídico-Laboral. / UCAM

El Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social es una rama de especialización jurídica que cada vez tiene mayor protagonismo, al trabajar en el campo de las reformas laborales; novedades en contratos, prestaciones sociales y vías jurisprudenciales; la digitalización e implantación de las nuevas tecnologías en las relaciones laborales; la introducción de métodos alternativos de solución de conflictos, etc. Para dar respuesta a ello, la UCAM suma a su oferta académica este postgrado oficial.

Abierta la matrícula para el curso 2026-27

Salud, nutrición, derecho, deporte, educación, empresa, comunicación, marketing, ingenierías, idiomas o turismo son las áreas en las que la Universidad Católica San Antonio imparte formación, de grado y postgrado, bajo una educación de máxima calidad. La UCAM, que tiene abierto el plazo de matrícula en sus campus de Murcia, Cartagena y Madrid, y online para el próximo curso 2026-27, se caracteriza por ofrecer acompañamiento tutorial (académico y personal), formación en valores a la luz del humanismo cristiano, investigación básica y traslacional -enfocándose en conectar el laboratorio con la práctica clínica- y apoyo al deporte desde la base.

Alta empleabilidad

La institución se posiciona en el top de universidades españolas, públicas y privadas, en inserción laboral de sus estudiantes, como recoge U-Ranking, elaborado por la Fundación BBVA y el Ivie, que la posiciona entre las 20 primeras. Estos datos refrendan los de la Fundación CYD que, en su ‘Radiografía del Sistema Universitario Español 3. Inserción laboral’, destaca que los titulados de la Católica tienen mejores empleos y son más emprendedores, ya que doblan la tasa de autónomos, logran mayor afiliación media a la Seguridad Social y ganan más que los egresados de las públicas de la Región.

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