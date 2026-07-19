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Los rankings destacan a la UCAM por la alta empleabilidad de sus alumnos

La Católica destaca por la alta inserción laboral de sus titulados, quienes logran mejores empleos, mayor tasa de autónomos y salarios superiores a la media

Esta alta empleabilidad viene impulsada por encontrarse entre las mejores universidades de Europa en reputación empleadora.

Esta alta empleabilidad viene impulsada por encontrarse entre las mejores universidades de Europa en reputación empleadora. / UCAM

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La Opinión

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La UCAM se posiciona en el top de universidades españolas, entre públicas y privadas, en inserción laboral de sus estudiantes, como recoge U-Ranking, elaborado por la Fundación BBVA y el Ivie, que la posiciona entre las 20 primeras. Estos datos refrendan los de la Fundación CYD que, en su ‘Radiografía del Sistema Universitario Español 3. Inserción laboral’, destaca que los titulados de la Católica tienen mejores empleos y son más emprendedores, ya que doblan la tasa de autónomos, logran mayor afiliación media a la Seguridad Social y ganan más que los egresados de las públicas de la Región.

Esta alta empleabilidad viene impulsada por encontrarse entre las mejores universidades de Europa en reputación empleadora, es decir, por la buena percepción que los empleadores tienen de sus alumnos, según establece ‘QS World University Rankings Europe 26’.

Ello es fruto del modelo educativo de la UCAM, con profesorado altamente implicado en la formación de sus alumnos, atención personalizada, instalaciones de vanguardia y un alto número de horas prácticas, internas y externas, garantizando una formación vinculada estrechamente al entorno laboral.

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