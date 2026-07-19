La élite del deporte elige la UCAM para forjar su futuro

El mundo del deporte conlleva esfuerzo y superación, valores que promueve la UCAM en la formación integral que ofrece a sus estudiantes, lo que hace que deportistas de todos los niveles confíen en ella para sus estudios. La Universidad Católica ha construido un sistema donde el deporte no se entiende como una actividad paralela a la universidad, sino como parte de la manera de formarse.

Gracias a un modelo único en el mundo, creado junto al COE, en sus aulas es habitual coincidir con deportistas de élite como Mireia Belmonte, campeona olímpica de natación y estudiante del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, o María Pérez, campeona olímpica de marcha atlética y alumna del Grado en Educación. Solo este curso 2025-26, han recibido sus títulos, entre otros, Antonio Peñalver, doctor en Ciencias del Deporte (plata olímpica en decatlón, en Barcelona ‘92); Mariano García, graduado en CAFD (campeón del mundo de atletismo en 1.500 y 800 m. en pista cubierta); Lola Riera, graduada en Medicina (tres veces olímpica con la Selección Española de hockey hierba) y Miguel Ángel López, Máster en Alto Rendimiento Deportivo (campeón del mundo de marcha atlética en 20 km), que lo recogía de manos de la también deportista UCAM Carolina Marín, campeona olímpica de bádminton y madrina de los graduados de las facultades de Deporte y Fisioterapia, Podología y Terapia Ocupacional.

Este julio, entre otros deportista de élite, se han graduado también Mariano García (campeón del mundo en 1.500 y 800 m.) en CAFD; Lola Riera (olímpica en hockey hierba), en Medicina, y se ha doctorado Antonio Peñalver (bronce en Barcelona’92). / UCAM

Liderazgo dentro y fuera del aula

No es necesario ser deportista profesional para identificarse y decantarse por un modelo universitario que promueve el deporte y sus valores. La vida sana y la actividad física forman parte del día a día de numerosos estudiantes de la Católica, realidad que se traduce cada año en el claro dominio de los Campeonatos de España Universitarios.

El hecho de competir al máximo nivel sin descuidar su formación es lo que también permite a jugadores del UCAM Murcia CB, del UCAM Murcia CF o de sus equipos de Tenis de Mesa y de e-Sports compaginar la práctica deportiva con los estudios, por ejemplo en los grados en Enfermería, Educación, ADE, Ingeniería Civil, CAFD, Marketing, Psicología o Fisioterapia, entre otros.

Avalada a nivel internacional

La formación de calidad que imparte la UCAM y por la que tantos deportistas confían en ella está avalada por prestigiosos rankings mundiales, como el QS Stars Rating System, que le otorga sus ‘5 Estrellas’ o el Times Higher Education, que la destaca por su calidad educativa, empleabilidad e impacto económico, posicionándola 3ª de España en su Impact Ranking 2026 en ‘Industria, innovación e infraestructuras’ y 4ª en Educación de Calidad. Asimismo, Forbes resalta el prestigio de la institución, incluyéndola en su lista de las 20 mejores universidades de España.

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