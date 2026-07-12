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Graduados por la UCAM para hacer una sociedad mejor

La Universidad Católica de Murcia celebra la graduación de cerca de 3.000 estudiantes de grado y postgrado en actos presenciales y online

La UCAM ha graduado estos días a cerca de 3.000 estudiantes, en nueve ceremonias celebradas en Murcia y Cartagena.

La UCAM ha graduado estos días a cerca de 3.000 estudiantes, en nueve ceremonias celebradas en Murcia y Cartagena. / UCAM

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La Opinión

La Opinión

Abrazos entre estudiantes y profesores, palabras de recuerdo de los representantes de los alumnos, discursos inspiradores de los padrinos evocando la excelente preparación académica y humana recibida para enfrentarse al desempeño profesional en las mejores condiciones o los mensajes de apoyo desde la Presidencia felicitando a los ya alumni, se sucedieron durante estos días en los actos de imposición de becas y entrega de diplomas a los estudiantes de grado y postgrado de la UCAM del curso 2025-26. Unas 20.000 personas, entre alumnos, familiares y comunidad universitaria se reunieron en el Palacio de los Deportes de Murcia y el Campus de Cartagena para celebrar la graduación de cerca de 3.000 estudiantes de la Católica. Muchos de ellos se desplazaron desde otras comunidades autónomas de España y de muy distintos países para acompañarlos en este momento tan importante en sus vidas. Además, los actos se pudieron seguir online.

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